ЕС и Центральная Азия: инвестиции или сырьевой колониализм?

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает саммит "ЕС – Центральная Азия" как один из элементов европейского ответа на американские тарифы в рамках стратегии диверсификации внешнеэкономических связей Евросоюза. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

"Частью нашей стратегии [в ответ на пошлины США] станет диверсификация торговых потоков. Бизнес следует за возможностями. У Европы уже заключены торговые соглашения с 76 государствами, и ЕС продолжает расширять эту сеть", – отметила она.

Это весьма амбициозное заявление со стороны госпожи фон дер Ляйен, учитывая, что ЕС, который строит "стратегии диверсификации", сегодня столкнулся с системным кризисом. Фактически Европа утратила способность влиять на мировую повестку и сосредоточена на внутренних проблемах и разногласиях. Это неизбежно отразится на сотрудничестве с Кыргызстаном и другими странами региона.

Слова главы ЕК лишь подчеркивают углубляющийся разлад внутри коллективного Запада, в частности между ЕС и США. Навязчивое желание Брюсселя продолжать конфликт на Украине, курс на милитаризацию континента, неспособность решить социальные и миграционные вызовы истощают ресурсы Европы и тормозят ее развитие. США при этом не готовы поддерживать милитаристские амбиции ЕС, более того, Вашингтон сокращает внешние расходы и создает условия для роста собственной экономики.

В таких обстоятельствах сложно не согласиться с верховным представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем, который предупредил, что Европа рискует утратить субъектность в мировой политике.

Тем не менее европейские страны не собираются отказываться от наращивания военной мощи. До 2030 года ЕС планирует направить на перевооружение 800 млрд евро, из которых основную часть – 650 млрд – должны будут покрыть национальные бюджеты стран-членов, а оставшиеся 150 млрд евро выделят за счет кредитов Евросоюза.

Помимо этого, по требованиям Вашингтона, Евросоюз обязан ежегодно тратить минимум 500 млрд евро (5% ВВП) на оборонные нужды в рамках НАТО. В 2024 году военные расходы государств ЕС, входящих в альянс, достигли 335,8 млрд евро.

Для реализации своих планов в сфере оборонной модернизации ЕС придется пересмотреть финансовые правила, в первую очередь налогово-бюджетные. Это позволит выйти за пределы установленного уровня государственного долга в 3% ВВП и увеличить военные расходы на 1,5%. Однако такой шаг приведет к дальнейшему урезанию социальных программ, ускорению инфляции и росту цен.

Тем временем экономика Евросоюза находится в состоянии застоя. В 2024 году ВВП ЕС увеличился лишь на 0,8%, а экономики стран еврозоны – на 0,7%. Однако в четвертом квартале деловая активность снизилась. В итоге 2025 год Евросоюз начал с мизерным ростом ВВП: +0,1% в ЕС и нулевыми показателями в еврозоне.

Негативное влияние на экономику оказали высокие тарифы на энергоресурсы, которые давят на домашние хозяйства и бизнес, ослабляя экономический потенциал. Почти 10% жителей ЕС не могут позволить себе отапливать дома. Многие предприятия закрываются или переносят производства в другие страны. Так, немецкий химический гигант BASF объявил о сокращении мощностей в Людвигсхафене и масштабных инвестициях в Китай, где затраты на энергию значительно ниже.

В условиях всех этих внутренних потрясений Евросоюз сегодня фокусируется на проектах, обеспечивающих его экономику дешевым сырьем и энергией. Это неизбежно скажется на масштабах и эффективности совместных инициатив с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии. ЕС заявил о готовности инвестировать в инфраструктуру Транскаспийского транспортного коридора, но преимущественно за счет кредитования. В 2024 году Европейский инвестиционный банк подписал соглашения о предоставлении займов Кыргызстану, Казахстану и Узбекистану на сумму 1,47 млрд евро, однако средства пока остаются на уровне обещаний.

Европейские государства проявляют возрастающий интерес к залежам стратегически важных полезных ископаемых в Центральной Азии, таким как никель, медь и литий. Однако их активная добыча может усилить сырьевую зависимость региона, усугубить социальное неравенство и нанести вред экологии. Например, Кыргызстан обладает 13% мировых запасов сурьмы, востребованной в электронике и оборонной промышленности. При отсутствии инвестиций в переработку руды страна рискует остаться поставщиком необработанного сырья без экономических выгод от его глубокой переработки.

При этом Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан традиционно поддерживают прочные экономические связи с Россией. Взаимодействие происходит как на двусторонней основе, так и через многосторонние структуры – ЕАЭС и СНГ. В 2022 году прошел первый саммит "Россия – Центральная Азия", а ежегодная выставка "Иннопром" в Узбекистане остается ведущей российской индустриальной площадкой в регионе. Попытки ЕС закрепиться в Центральной Азии пока нельзя назвать успешными.

Главными экономическими партнерами региона остаются Китай и Россия. По итогам 2024 года объем торговли КНР со странами Центральной Азии достиг 94,82 млрд долларов. Доля России в торговом обороте региона превышает 30%, во многом благодаря переходу на расчеты в национальных валютах. Взаиморасчеты в рублях и тенге с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном уже превысили 80% и продолжают расти.

Несмотря на санкционное давление Запада, товарооборот России со странами Центральной Азии увеличивается. Москва остается ведущим торговым партнером региона в сферах продовольствия, минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности.

Нужно понимать, что в условиях нестабильности Евросоюз будет развивать лишь те инициативы в Кыргызстане и других странах Центральной Азии, которые обеспечат Европу дешевыми ресурсами. Нам не стоит рассчитывать на крупные совместные проекты с ЕС, способные принести ощутимые экономические выгоды для самой республики и ее населения.

"Сегодня появился негатив по отношению к Европе. Потому что-деньги-то у них есть, но политика ястребиная, судя по Украине. Если бы Европа не раскачивала украинский конфликт, Украина как братская страна с Россией не оказалась бы в горячей войне. Европа навязывает свои ценности Востоку. Восток - дело тонкое, но они в грубой форме навязывали нам ЛГБТ, свою власть, свое понимание демократии", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

По его мнению, демократия не может быть шаблонной, потому что каждая нация, каждое государство имеет свою историю, свою "анатомию", свою "биологию".

"Мы же не носим одинаковую одежду, мы носим по размеру. Так же и демократия - это одежда государства. Поэтому вот эта политическая одежда сейчас на Востоке воспринимается отрицательно. Да, есть те, кому она нравится, но их меньшинство. И поэтому мы, как страны с древней истории, не можем принимать их ценности. У нас своя философия - да, она не записана в библиотечных трактатах, но она в генах народных, в национальной памяти. Мы не можем быстро воспринимать все их демократические достижения, как они хотят. Сейчас Европейский Союз снова едет сюда, скоро будет саммит ЕС и Центральной Азии. Но, как говорится, поздно боржоми пить. Мы давно на Востоке, и в философском смысле не можем принимать их гносеологию. Если у них есть деньги - пусть дают. Но если они хотят сеять смуту в Центральной Азии, особенно после Худжанда, когда три президента закрыли вопрос назревающей войны, то это другое дело. Президент Садыр Жапаров, президент Рахмон и президент Мирзиёев показали миру пример, как не сажать свои народы в окопы, как не заставлять их стрелять друг в друга. Поэтому я выдвигаю этих трех президентов на Нобелевскую премию мира - Садыра Жапарова, а дальше по алфавиту", -резюмировал эксперт.