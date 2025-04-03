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В Минприроды отметили День геолога

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В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики прошло торжественное мероприятие посвещенное Дню геолога отмечаемый в первое воскресенье апреля.

На мероприятии приняли участие министр Медер Машиев, директор Кыргызской геологической службы Марат Жусупбеков, председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев, председатель совета ветеранов геологической службы Н. Такенов, директор Кыргызского горно-металлургического института имени академика У.Асаналиева Азиз Абдиев, ветераны области геологии и трудовой коллектив Кыргызской геологической службы.

Поздравляя геологов, Машиев отметил, что "Геология и недропользование - это не просто отрасли экономики. Это стратегически важные направления, которые определяют будущее нашего государства, обеспечивая его энергетическую безопасность, промышленное развитие и создание рабочих мест. Геологическая служба Кыргызстана имеет долгую и славную историю, которая началась с создания Кыргызского геологического управления в 1938 году по Указу Народного Комиссариата тяжелой промышленности СССР. За 80 лет своего существования геологическая служба нашего государства прошла долгий путь, и сегодня её достижения оказывают огромное влияние на развитие экономики Кыргызстана".

Также, особо подчеркнул заслугу ветеранов отрасти и выразил благодарность их неустанной и безупречной службе. "Благодаря вашим трудам мы сегодня развиваем и уверенно смотрим в будущее и достигаем новых успехов"-заключил министр.

Выступая гости и ветераны подчеркнули важность и значение данной отрасли. Нужно ответственно относится к подготовке кадров, ведь без квалифицированных специалистов, трудно будет достичь результатов-подчеркнули гости.

Мероприятие продолжилось награждением лучших работников за безупречную работу. Награждены значками и почетными грамотами Министерства природных ресурсов, Кыргызской Геологической службы и Кыргызской горно-металлургического союза.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.


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URL: https://www.vb.kg/444597
Теги:
Минприродресурсов, праздник, Кыргызстан
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