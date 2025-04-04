На землях Узун-Кырского айыл окмоту обнаружены 10 незаконных построек

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выявила нарушения в ходе проверки Узун-Кырского айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области.

В частности, на земельных участках 293-го контура и в начале 323-го контура, арендованных из государственного фонда земель сельскохозяйственного назначения для выращивания малины, обнаружено около десяти незаконных построек. Несмотря на выданное предписание об устранении нарушений, оно не было исполнено.

В результате наложен штраф в размере 39 000 сомов в соответствии с Кодексом КР "О правонарушениях". Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы.