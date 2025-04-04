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Торобаев: наша задача обеспечить крестьянам доступ к цифровым инструментам

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- Светлана Лаптева
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"Минсельхоз уделяет особое внимание тому, чтобы современные технологии были доступны и понятны каждому фермеру в Кыргызстане. Об этом на выставке современных технологий сельского хозяйства в рамках форума "Цифровой фермер 2025" заявил глава ведомства Бакыт Торобаев.

"Наша задача-создать среду, в которой фермеры могут эффективно использовать цифровые инструменты в своей повседневной работе. Это информирование и обучение, внедрение удобных онлайн - сервисов, обеспечение доступа к современной инфраструктуре, инновационным технологиям", - сказал он.

Напомним, в Бишкеке проходит выставка современных технологий сельского хозяйства в рамках форума "Цифровой фермер 2025".

На мероприятии фермеры познакомились с передовыми технологиями, которые являются частью цифровой революции в сельском хозяйстве, и получили подробную информацию о том, как их можно купить и использовать.


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URL: https://www.vb.kg/444600
Теги:
сельское хозяйство, форум, Кыргызстан
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