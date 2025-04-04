Торобаев: наша задача обеспечить крестьянам доступ к цифровым инструментам

"Минсельхоз уделяет особое внимание тому, чтобы современные технологии были доступны и понятны каждому фермеру в Кыргызстане. Об этом на выставке современных технологий сельского хозяйства в рамках форума "Цифровой фермер 2025" заявил глава ведомства Бакыт Торобаев.

"Наша задача-создать среду, в которой фермеры могут эффективно использовать цифровые инструменты в своей повседневной работе. Это информирование и обучение, внедрение удобных онлайн - сервисов, обеспечение доступа к современной инфраструктуре, инновационным технологиям", - сказал он.

Напомним, в Бишкеке проходит выставка современных технологий сельского хозяйства в рамках форума "Цифровой фермер 2025".

На мероприятии фермеры познакомились с передовыми технологиями, которые являются частью цифровой революции в сельском хозяйстве, и получили подробную информацию о том, как их можно купить и использовать.