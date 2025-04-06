Энергетическое сотрудничество между странами Центральной Азии укрепляется

В последние годы все более укрепляется сотрудничество во всех сферах, включая энергетическую, с Республиками Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан.

В частности, с этими странами проводится ряд работ, таких как строительство гидроэлектростанций, строительство сетей электропередачи, обеспечение параллельной работы энергосистем в период летней мелиорации, увеличение объемов взаимного экспорта и импорта в сфере энергетики.

Сотрудничество в области гидроэнергетики

В рамках проекта "Камбарата-1": Совместно с министерствами энергетики Узбекистана, Казахстана и Киргизской Республики реализуется проект по строительству гидроэлектростанции "Камбарата-1" на реке Нарын в Киргизской Республике.

Данная гидроэлектростанция является одним из проектов, имеющих большое значение не только в водно-энергетическом балансе Кыргызстана, но и стран Центральной Азии.

Мощность гидроэлектростанции составит 1860 МВт, она будет вырабатывать в среднем 5,6 млрд кВт•ч электроэнергии в год.

Реализация этого проекта принесет значительную пользу всей Центральной Азии, укрепит региональную энергетическую безопасность, ускорит переход к "зеленой" экономике и улучшит использование водного потенциала.

Проект "Камбарата-1" повысит водную и энергетическую безопасность во всей Центральной Азии и укрепит региональную безопасность.

О Яванской ГЭС

В рамках визита Президента Таджикистана 2 июня 2022 года состоялась церемония начала строительства Яванской ГЭС на реке Зарафшан.

Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Эмомали Рахмон нажали символическую кнопку запуска строительства.

Этот объект станет первым крупным проектом двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Эта станция играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, водного хозяйства и устойчивости сельского хозяйства наших стран.

Инженерные работы ведутся в полном соответствии с современными стандартами, с участием ведущих зарубежных компаний.

Проект будет финансироваться ведущими международными институтами, включая Международную финансовую корпорацию, Азиатский банк развития и

Европейский банк реконструкции и развития проявил интерес.

Реализация проекта позволит укрепить научный и производственный потенциал отрасли, обеспечить "зеленой" энергией тысячи домов и новых предприятий.

По Рогунской ГЭС

Подписано соглашение о закупке электроэнергии, вырабатываемой на строящейся Рогунской ГЭС в Республике Таджикистан.

По его словам, после ввода в эксплуатацию строящихся агрегатов этой ГЭС часть вырабатываемой там электроэнергии будет закупаться. Данный проект также внесет значительный вклад в параллельную работу энергетических сетей между двумя странами, эффективное использование водных ресурсов, развитие сельского хозяйства и других отраслей промышленности.

По строительству электрических сетей

Между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан построены сети электропередачи.

В целях поддержания баланса энергетических и водных ресурсов, обеспечения стабильного снабжения потребителей электроэнергией АО "Национальные электрические сети Узбекистана" совместно с Республикой Таджикистан реализован инвестиционный проект "Реабилитация линии электропередачи 500 кВ Гузар-Регар (Л-507) в Республике Узбекистан".

В рамках проекта реконструирован 64-километровый участок линии электропередачи 500 кВ Гузар-Регар (Л-507) на территории Республики Узбекистан.

Проект реализован на основании протокола Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Реализация проекта позволит обеспечить надежность электроснабжения при параллельной работе энергосистем Узбекистана и Таджикистана.

Параллельная работа энергосистем

В целях поддержания баланса в сетях электропередачи, обеспечения стабильности электроснабжения, эффективного использования водных ресурсов в поливной период, а также создания условий для ремонта и наладки электрооборудования и приборов в период подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых электростанциях, традиционно вырабатывающих электроэнергию за счет сжигания природного газа и нефтепродуктов, энергосистемы Таджикистана и Кыргызстана будут работать в параллельном режиме, будут осуществляться экспортно-импортные операции.

Автор: Зуҳриддин Умаров, корреспондент "Халк овози" Республики Таджикистан