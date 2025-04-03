Россия и Кыргызстан будут готовить специалистов по ядерной медицине

Томский политехнический университет и Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина договорились о сотрудничестве в области подготовки специалистов для Центра ядерной медицины, которое планируется реализовать при участии "Росатома", сообщает пресс-служба "Росатом-Центральная Азия".

По ее данным, меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках образовательного семинара "Ядерная медицина: тренды и преимущества, статус и планы развития в Кыргызстане", организованного Кыргызско-Российским Славянским университетом имени Б.Н. Ельцина (КРСУ) совместно с госкорпорацией "Росатом" и Томским политехническим университетом (ТПУ). Вузы планируют развивать сотрудничество в области создания совместных образовательных программ магистратуры, в том числе по направлению "Ядерная медицина (медицинская физика)". Новая магистерская программа позволит молодым специалистам получить фундаментальные знания в области ядерной медицины, радиационной онкологии и диагностики, а также освоить передовые технологии лучевой терапии и радиофармацевтики.

"Томский политех, будучи опорным вузом госкорпорации, уже 75 лет готовит кадры для атомной отрасли России. И у нас огромный опыт подготовки кадров для проектов "Росатома" в зарубежных странах-партнерах. Сейчас в Киргизии активно развиваются проекты в области ядерной медицины. А Томский политех является одним из признанных центров развития технологий в этой сфере. Вместе с партнерами в ТПУ создают и производят уникальные радиофармпрепараты для диагностики и терапии рака, мы развиваем прорывное направление онкотераностики, готовим медицинских физиков, разрабатываем современные VR-тренажеры, специализированное программное обеспечение и базы данных для специалистов", – говорит и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

Кыргызская Республика заинтересована в существенном наращивании потенциала по борьбе с онкологическими, кардиологическими, неврологическими, эндокринными и другими социально значимыми заболеваниями. В прошлом году, при поддержке МАГАТЭ и в сотрудничестве с "Росатомом" на базе Национального центра онкологии и гематологии при Минздраве Кыргызстана (НЦОГ МЗ КР) удалось запустить клиническую работу отделения ядерной медицины и провести первые в новейшей истории страны ОФЭКТ-исследования для пациентов.

"В фокусе нашего внимания находится проект по созданию на базе НЦОГ МЗ КР полномасштабного центра ядерной медицины с централизованной радиофармацевтической аптекой, центром молекулярной визуализации и центром радионуклидной таргетной терапии и тераностики, – заявил д.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой терапии КРСУ, директор НЦОГ МЗ КР Нурбек Букуев. – Проект находится в высокой степени проработки, ему уже присвоен экспериментальный статус, что позволяет вести проект в соответствии с российским законодательством, что в свою очередь значительно ускоряет работу, поскольку адаптация и использование готовой нормативной базы и технических решений значительно экономит время и ресурсы. Безусловно, в ходе реализации проекта нам потребуется целый пласт квалифицированных специалистов, молодых ученых и многопрофильных медицинских работников, вовлеченных в развитие ядерных технологий в стране".

"Развитие ядерной медицины – это стратегически важное направление, открывающее новые горизонты для медицины Кыргызстана. Внедрение передовых технологий радионуклидной диагностики и терапии позволит вывести на качественно новый уровень диагностику и лечение онкологических и других сложных заболеваний. Сотрудничество КРСУ с Госкорпорацией "Росатом" и Томским политехническим университетом закладывает основу для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой сфере. Подписание соглашения с ТПУ и запуск магистратуры по направлению "Ядерная медицина (медицинская физика)" создадут уникальные образовательные возможности для наших студентов, открывая доступ к лучшим мировым практикам. КРСУ стремится к тому, чтобы стать флагманом в области инженерного и медицинского образования в регионе. Наш университет уже зарекомендовал себя как ведущий научно-образовательный центр, обеспечивающий интеграцию науки, технологий и медицины. Мы уверены, что благодаря этому партнерству будут разработаны и внедрены современные методики лечения, способствующие повышению качества медицинской помощи в стране. Мы благодарим наших партнеров за доверие и поддержку и уверены, что совместные инициативы послужат мощным импульсом для развития ядерной медицины в Кыргызстане", – отметил и.о. ректора КРСУ Сергей Волков.