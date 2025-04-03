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Минздрав КР разъяснил порядок начисления зарплат медработникам

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с участившимися обращениями относительно начисления заработной платы работникам организаций здравоохранения Министерство здравоохранения Кыргызской Республики поясняет следующее:

По данным ведомства, условия оплаты труда работников организаций здравоохранения Кыргызской Республики регулируются постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 30 марта 2022 года № 182.

Гарантированная заработная плата – представляет собой наименьшую фиксированную плату за труд с учётом сложности, ответственности и трудоемкости выполняемой работы за полный рабочий день:

- должностной оклад;

- надбавки и доплаты, гарантированные государством (стаж работы, квалификационная категория, вредность, высокогорье и т.д.).

Например:

1. Должностной оклад семейного врача на 1 ставке – составляет 22880,0 сомов, надбавка за выслугу лет 20% - 4576,0 сомов, надбавка за высшую квалификационную категорию - 6000,0 сомов = гарантированная заработная плата составляет 33 456,0 сомов.

2. Должностной оклад врача узкого специалиста на 1 ставке – составляет 16896,0 сомов, надбавка за выслугу лет 10% - 1690,0 сомов, надбавка за 1 квалификационную категорию - 4000,0 сомов, доплата за работу в особых условиях труда 25% - 4224,0 сомов = гарантированная заработная плата составляет 26 810,0 сомов.

Кроме гарантированной заработной платы работники в организациях здравоохранения могут получать дополнительную заработную плату в качестве коэффициента трудового участия (КТУ).

КТУ не является обязательным видом выплат. То есть, если в организации здравоохранения есть экономия фонда оплаты труда, который формируется за счет вакантных мест, то сэкономленные средства за оплату труда по решению комиссии могут перераспределяться между работниками данной организации в качестве КТУ. Данная доплата была предусмотрена для стимулирования работников, на которых возложена больше нагрузки и ответственности, из-за присутствия вакантных должностей. Доплаты по КТУ могут ежемесячно варьироваться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от экономии фонда оплаты труда.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики работает над оптимизацией порядка оплаты труда и со временем практика получения дополнительной заработной платы в качестве КТУ будет пересмотрена.

Стоит отметить, что за последние годы Кабинетом Министров Кыргызской Республики была сделана большая работа относительно повышения заработной платы и улучшения инфраструктуры всей системы здравоохранения:

1. 1 апреля 2021 года должностные оклады работников организаций здравоохранения увеличены на 50 % (должностной оклад врачей повысился с 5000 сомов на 7500 сом), для семейных врачей и врачей общей практики оклады увеличены на 100% (должностной оклад семейного врача повысился с 5000 сомов на 10000 сом). При этом надбавки и доплаты положенные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики сохранены.

2. 1 апреля 2022 года должностные оклады работников организаций здравоохранения увеличены в среднем на 50% (должностной оклад врачей повысился с 7500 сомов на 11264 сом, должностной оклад семейного врача повысился с 10000 сомов на 15136 сом). Необходимо отметить, что все надбавки и доплаты тоже были сохранены (сельская местность, высокогорье, ученая степень, выслуга лет, категории и т. д) и начислялись к должностному окладу.

3. В соответствии с указом президента Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда работников системы здравоохранения и социальных стационарных учреждений Кыргызской Республики" от 28 июня 2024 года № 170 было повышение заработной платы медицинских работников организаций здравоохранения с 1 сентября 2024 года врачебному персоналу на 50 % (должностной оклад врачей повысился с 11264 сомов на 16896 сом, должностной оклад семейного врача повысился с 15136 сомов на 22880 сом), среднему медицинскому персоналу на 20 % (должностной оклад медицинской сестры повысился с 9856 сомов на 11968 сом), младшему обслуживающему персоналу (санитарки, уборщицы), а также водителям скорой медицинской помощи на 10 % (должностной оклад санитарок повысился с 8096 сомов на 9152 сом). При этом все надбавки и доплаты сохранены. По итогам 2024 года в зависимости от региона, квалификации врача и специальности и стажа работы средняя заработная плата по республике составила 34100 сомов.

Министерство здравоохранения в целях дальнейшего повышения заработной платы работников в организациях здравоохранения направило письменное обращение в Министерство Финансов Кыргызской Республики о возможности выделения дополнительных финансовых средств для системы здравоохранения на 2025 год.


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URL: https://www.vb.kg/444610
Теги:
зарплата, Кыргызстан, врачи, Минздрав
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