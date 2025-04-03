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"Внедрение ядерных технологий в медицину – огромный шаг вперёд для КР"

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- Виктория Гунгер
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Над этим проектом работало много людей. Это долгий процесс. И сегодня она начинает приносить плоды. Реализация этой сферы крайне важна для нашего государства. Об этом сообщил изданию заместитель министра здравоохранения КР Каарманбек Байдавлетов.

"Внедрение ядерных технологий в медицину – это огромный шаг вперёд для всей системы здравоохранения Кыргызстана. Нам необходимы высококвалифицированные специалисты, и запуск магистерской программы в КРСУ. Она позволит готовить профессионалов, способных применять передовые технологии для диагностики и лечения заболеваний. Теперь эта новейшая технология будет доступна для народа Кыргызстана", - подчеркнул Байдавлетов.

Он подчеркнул, что Минздрав КР и КРСУ сотрудничают давно.

"Надеемся, что наше сотрудничество продолжится в дальнейшем, укрепляясь и развиваясь в других сферах медицины", - добавил замминистра.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в Кыргызско-Российском Славянском университете состоялся образовательный семинар на тему ядерной медицины. Важным итогом мероприятия станет объявление об открытии в КРСУ новой магистерской программы по ядерной медицине, которая позволит готовить специалистов в этой перспективной области.


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URL: https://www.vb.kg/444613
Теги:
здравоохранение, Россия, Кыргызстан, медицина, КРСУ, кыргызско-российское сотрудничество
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