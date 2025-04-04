Госкомиссию по делам религии хотят преобразовать в национальное агентство

"Если президент Кыргызстана поддержит, то Госкомиссия по делам религии в ближайшее время будет преобразована в Национальное агентство". Об этом во время выступления на межконфессиональной акции по высадке саженцев берез в парке Ататюрк рассказал заведующий отделом разработки политики, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований Администрации президента, доктор исторических наук Октябрь Капалбаев.

По его словам, проект уже внесён на рассмотрение.

"К уже существующим вопросам добавятся и вопросы этнического согласия, которые сейчас относятся к другому ведомству", - сказал Калалбаев.