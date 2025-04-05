Инфантино посетил Rose Bowl перед стартом Клубного ЧМ-2025

Президент ФИФА Джанни Инфантино нанес официальный визит на легендарный стадион Rose Bowl в Пасадене (штат Калифорния), который станет одной из арен для проведения первого в истории расширенного Клубного чемпионата мира с участием 32 команд.

Во время визита Инфантино подчеркнул глобальное значение турнира и его роль в объединении болельщиков и игроков со всего мира. "Мы принимаем весь мир в Соединённых Штатах Америки", - заявил он, отметив, что участие в турнире примут 32 клуба из 20 стран, а игроки будут представлять 86 различных национальностей.

В знак признательности Инфантино объявил, что ФИФА выделит 30 000 билетов на матчи на стадионе Rose Bowl для местных спасателей, которые боролись с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе и районах Пасадены и Алтадена в январе. "От имени ФИФА и всей футбольной общественности мира выражаю искреннюю благодарность всем, кто рисковал собой ради спасения жизней", - добавил он.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 14 июня по 13 июля и объединит клубы из всех шести конфедераций ФИФА. Расширенный формат турнира направлен на повышение уровня клубных соревнований и расширение глобального представительства в мировом футболе.

Стадион Rose Bowl стал одной из 12 арен по всей территории США, выбранных для проведения турнира, что подчеркивает значимость Калифорнии на мировой футбольной арене.