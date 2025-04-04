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КПЛ-2025: "Алай" и "Абдыш-Ата" стартовали с побед в 4-м туре

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- Самуэль Деди Ирие
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3 апреля этого года двумя матчами в Оше и Канте стартовал 4-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2025 года. Оба поединка завершились с одинаковым счётом - 2:1, причём победы одержали хозяева.

В Оше местный "Алай" продолжил свою победную серию, обыграв "Кыргыз Алтын" из Кара-Балты. Уже к 18-й минуте хозяева вели 2:0: сначала Зенкевич реализовал пенальти, а затем отличился Кобулов. Гости ответили лишь во втором тайме - голом Ниязалиева на 56-й минуте. Лучшим игроком матча был признан защитник "Алая" Рамин Ахмадов, внёсший весомый вклад в успех своей команды.

На "Нитро Арене" в Канте "Абдыш-Ата" сломила сопротивление кочкор-атинского "Нефтчи". Главным героем встречи стал нападающий Данин Талович, который наконец открыл счёт своим голам в сезоне, забив на 39-й минуте. Уже в начале второго тайма преимущество хозяев удвоил Карич. "Нефтчи" сумел отквитать один мяч усилиями Дуйшобекова, точно пробившего с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Тем не менее, на большее гостей не хватило. Лучшим игроком встречи стал Данин Талович.

Результаты 4-го тура КПЛ-2025 (3 апреля)

Алай (Ош) – Кыргыз Алтын (Кара-Балта) – 2:1

Голы: Зенкевич (14', пен.), Кобулов (18') – Ниязалиев (56')

Лучший игрок матча: Рамин Ахмадов (Алай)

Стадион: им. А. Суюмбаева, г. Ош

Арбитр: Эрланбек Осмонов

Абдыш-Ата (Кант) – Нефтчи (Кочкор-Ата) – 2:1

Голы: Талович (39'), Карич (46') – Дуйшобеков (45+1', пен.)

Лучший игрок матча: Данин Талович (Абдыш-Ата)

Стадион: "Нитро Арена", г. Кант

Арбитр: Медербек Тайчиев


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URL: https://www.vb.kg/444622
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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