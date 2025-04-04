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Кыргызстанские борцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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В Аммане (Иордания) с 25 по 30 марта прошел чемпионат Азии по борьбе, в котором приняли участие 364 спортсмена из 25 стран. Сборная Кыргызстана продемонстрировала отличные результаты, завоевав шесть медалей - две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Золотыми медалями были награждены Эрназар Акматалиев и Айпери Медет кызы. Серебряные медали получили Орозобек Токтомамбетов и Раззак Бейшекеев, а бронзовыми - Калмира Билимбек кызы и Ырыскелди Максатбек уулу.

В честь достижения спортсменов президент Федерации борьбы Кыргызстана Эркин Тентишев вручил им денежные премии. За первое место каждый спортсмен получил 200 тысяч сомов, за второе - 150 тысяч, за третье - 100 тысяч сомов.

"Президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров уделяет спорту особое внимание. Он отметил, что в спорте должна быть дисциплина, и для этого мы должны прилагать усилия", - подчеркнул Эркин Тентишев.


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URL: https://www.vb.kg/444625
Теги:
борьба, чемпионат, Кыргызстан
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