Жителям Джалал-Абада напомнили о запрете ношения никабов

2 апреля 2025 года в здании Главного Управления ГКНБ КР по Джалал-Абадской области состоялось оперативное совещание с участием представителей прокуратуры, УВД области, государственной комиссии по делам религий и представителей судебных органов.

"По итогам совещания сформирован план совместных мероприятий по обеспечению исполнения закона и недопущению нарушений его требований.

В соответствии с требованиями указанного закона запрещено ношение никабов в общественных местах, и предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. Однако некоторые граждане не соблюдают требования указанного закона

В целях профилактики правонарушений правоохранительными органами и представителями средств массовой информации проведена разъяснительная работа на территории города Джалал-Абад и Сузакского района. В рамках мероприятия гражданам были вручены памятки и рекомендовано не носить никабы в общественных местах. В свою очередь, граждане с пониманием восприняли требования закона.

ГКНБ КР предупреждает, что нарушение требований указанного закона наказывается административным взысканием в соответствии с законодательством Кыргызской Республики".