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Жителям Джалал-Абада напомнили о запрете ношения никабов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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2 апреля 2025 года в здании Главного Управления ГКНБ КР по Джалал-Абадской области состоялось оперативное совещание с участием представителей прокуратуры, УВД области, государственной комиссии по делам религий и представителей судебных органов.

"По итогам совещания сформирован план совместных мероприятий по обеспечению исполнения закона и недопущению нарушений его требований.

В соответствии с требованиями указанного закона запрещено ношение никабов в общественных местах, и предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. Однако некоторые граждане не соблюдают требования указанного закона

В целях профилактики правонарушений правоохранительными органами и представителями средств массовой информации проведена разъяснительная работа на территории города Джалал-Абад и Сузакского района. В рамках мероприятия гражданам были вручены памятки и рекомендовано не носить никабы в общественных местах. В свою очередь, граждане с пониманием восприняли требования закона.

ГКНБ КР предупреждает, что нарушение требований указанного закона наказывается административным взысканием в соответствии с законодательством Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/444627
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, ислам
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