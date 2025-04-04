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Новый стадион в селе Беш-Кюнгой откроется в апреле

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- Самуэль Деди Ирие
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Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков и представители КФС посетили строящийся стадион в селе Беш-Кюнгой для проверки хода работ. Строительство стадиона почти завершено, и он будет открыт в апреле.

В ходе встречи обсуждались последние приготовления к открытию и оставшиеся работы. Новый стадион станет важным шагом для развития футбола в этом селе и предоставит молодым спортсменам новые возможности для тренировок и соревнований.

На финальной стадии строительства особое внимание уделяется проверке всех деталей, чтобы стадион был готов к открытию в установленные сроки.


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URL: https://www.vb.kg/444628
Теги:
спорт, Кыргызстан
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