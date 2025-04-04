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Судебные эксперты провели для руководителей СБНОН практические занятия

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В лабораториях Судебно-экспертной службы при МЮ КР состоялось обучение для руководителей отделов и управлений СБНОН МВД КР.

Начальник Управления криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий СЭС К. Мамбеталиева подробно осветила вопросы идентификации прекурсоров, синтетических и растительных наркотических веществ.

Особый акцент был сделан на современных методах экспертизы, а также на грамотном оформлении процессуальных документов. Борцам с наркопреступностью продемонстрировали, как проводятся исследования наркотических веществ на практике.

Обучение способствовало повышению профессиональной подготовки сотрудников СБНОН МВД КР, укреплению межведомственного взаимодействия и совершенствованию методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков в республике.


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URL: https://www.vb.kg/444631
Теги:
МВД, наркотики, экспертиза, Кыргызстан
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