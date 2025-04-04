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Рекорд Усэйна Болта под угрозой из-за революционной технологии

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта на 100 метров - 9,58 секунды, установленный в 2009 году, может скоро быть побит благодаря прорывной технологии в области беговых дорожек. Компания Feldspar Sport разрабатывает "супер-трек" в Кембридже, который может помочь атлетам преодолеть легендарную отметку в 9 секунд.

Цифровая беговая дорожка нового поколения оснащена сенсорами, которые собирают данные в реальном времени, предоставляя массу информации для тренеров, спортсменов и зрителей. По словам генерального директора Feldspar, Альвины Чен, этот трек может быть до 20% быстрее, чем современные элитные треки, что открывает возможность для бегунов побить рекорды, которые раньше считались недостижимыми.

Олимпийский чемпион Даррен Кэмпбелл, возглавляющий спринтерские и эстафетные команды в British Athletics, поддерживает эту технологию, сравнивая её с инновациями, используемыми в Формуле-1. Он считает, что такие технологические прорывы могут трансформировать спорт и привести к беспрецедентным результатам на мировой арене.

Тем не менее, хотя "супер-трек" может привести к более быстрым результатам, все еще остаются вопросы о роли технологий в спорте. По мере развития этих высокотехнологичных дорожек спортивное сообщество должно будет найти баланс между технологическими новшествами и традиционными методами тренировки.

С таким потенциалом революционизировать спорт, новый трек вскоре может поставить под угрозу одни из самых старых спортивных рекордов в истории.


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URL: https://www.vb.kg/444632
Теги:
легкая атлетика
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