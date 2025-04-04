В Кыргызстане в Нооруз не будут проводить турниров по кок-бору

Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Госагентство) объявило о временном приостановлении проведения игры в кок-бору, запланированной на празднование Нооруза в 2025 году. Решение было принято в марте 2025 года с целью приоритетного обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, однако полное запрещение игры в кок-бору не было введено.

В заявлении агентства подчеркивается важность кок-бору как культурного наследия кыргызского народа и его тесная связь с национальными традициями, но в тоже время акцентируется внимание на том, что обеспечение здоровья и безопасности участников является первоочередной задачей.

Агентство призвало общественность с пониманием отнестись к принятому решению и поддержать меры, направленные на обеспечение безопасности и благополучия всех участников.

В ближайшее время Госагентство в сотрудничестве с федерацией кок-бору проработает соглашение о сотрудничестве, которое четко определит нормы ответственности для будущих мероприятий. Также планируется обучение судей и игроков по новым правилам игры в кок-бору для повышения безопасности и честности игры.