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В Токмоке школьник попал в больницу после драки

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- Назгуль Абдыразакова
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Милиция Чуйской области проводит проверку по факту драки между школьниками в средней школе №12 города Токмок, в результате которой один из участников был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 3 апреля в милицию с заявлением обратилась гражданка И.Р. 1975 года рождения. Она просила принять меры в отношении учеников 10–11 классов одной из школ, которые, по её словам, нанесли телесные повреждения её сыну И.А., 2008 года рождения.

По предварительным данным, конфликт произошёл около 11:30 во время конкурса юных инспекторов дорожного движения в школе №12. На мероприятии присутствовали ученики 10-го класса гимназии-школы №1: И.А., К.Р., А.А. и Ю.М. В ходе словесной перепалки между К.Р. и учеником школы №12 по имени Э. вспыхнула драка, в которую были втянуты учащиеся обеих школ.

В результате происшествия несовершеннолетний И.А. получил травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время устанавливаются личности и местонахождение других участников конфликта.

Назначены необходимые экспертизы, проводится доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами УПК КР.


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URL: https://www.vb.kg/444641
Теги:
школа, драка, больница, Токмок
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