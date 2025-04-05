Правительство Таджикистана решило запастись продуктами питания и бензином

Правительство Таджикистана утвердило перечень товаров, включенных в государственный резерв на 2025 год, которые разрешено ввозить в страну на льготных условиях. В список вошли виды топлива и продукты питания, передает "Азия-Плюс" со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров республики.
В документе указан следующий перечень:
- продовольственная пшеница - 100 тысяч тонн;
- сахар - 30 тысяч тонн;
- мука - 2 тысячи тонн;
- мясо - 2 тысячи тонн;
- растительное масло - 1 тысяча тонн;
- рис - 1 тысяча тонн;
- куриный фарш - 1 тысяча тонн;
- дизельное топливо - 100 тысяч тонн;
- бензин - 100 тысяч тонн.
Именно эти товары и в таких объемах можно импортировать в Таджикистан на льготных условиях. Согласно положению, соответствующие сделки будет полностью освобождены от уплаты таможенных пошлин, а также по ним взимается налог на добавленную стоимость и акцизы в размере 50% от установленной ставки.
Закупки для стратегического запаса республики осуществляет Агентство по государственным материальным резервам при правительстве страны.
Источник: Фергана