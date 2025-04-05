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Правительство Таджикистана решило запастись продуктами питания и бензином

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Правительство Таджикистана утвердило перечень товаров, включенных в государственный резерв на 2025 год, которые разрешено ввозить в страну на льготных условиях. В список вошли виды топлива и продукты питания, передает "Азия-Плюс" со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров республики.

В документе указан следующий перечень:

- продовольственная пшеница - 100 тысяч тонн;

- сахар - 30 тысяч тонн;

- мука - 2 тысячи тонн;

- мясо - 2 тысячи тонн;

- растительное масло - 1 тысяча тонн;

- рис - 1 тысяча тонн;

- куриный фарш - 1 тысяча тонн;

- дизельное топливо - 100 тысяч тонн;

- бензин - 100 тысяч тонн.

Именно эти товары и в таких объемах можно импортировать в Таджикистан на льготных условиях. Согласно положению, соответствующие сделки будет полностью освобождены от уплаты таможенных пошлин, а также по ним взимается налог на добавленную стоимость и акцизы в размере 50% от установленной ставки.

Закупки для стратегического запаса республики осуществляет Агентство по государственным материальным резервам при правительстве страны.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/444644
Теги:
продовольствие, Таджикистан
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