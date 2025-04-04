Жители Маевки сами купили контейнеры для мусора

Жители МТУ Маевка Первомайского района купили новые мусорные контейнеры. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, жители данного района будут осуществлять вынос контейнеров с мусором, откуда сотрудники МП "Тазалык" будут забирать его согласно утвержденному графику.

Плюсами таких контейнеров является то, что баки с мусором можно выносить в день вывоза утверждённого графика независимо от времени.

Также к таким контейнерам не будет доступа у животных и это сохранит эстетический вид улиц.

Отметим, что на место выехал аким, который выслушал предложения и замечания местных жителей. В ходе встречи обсуждались вопросы благоустройства и организации систематического вывоза ТБО.

Глава района отметил активность и вовлеченность местных жителей, выразил благодарность и вручил благодарственные письма тем, кто наиболее активно поддерживал инициативу.

Такие меры принимаются в целях поддержания чистоты города и упорядочения подворового вывоза мусора.