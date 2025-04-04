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Жители Маевки сами купили контейнеры для мусора

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Жители МТУ Маевка Первомайского района купили новые мусорные контейнеры. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, жители данного района будут осуществлять вынос контейнеров с мусором, откуда сотрудники МП "Тазалык" будут забирать его согласно утвержденному графику.

Плюсами таких контейнеров является то, что баки с мусором можно выносить в день вывоза утверждённого графика независимо от времени.

Также к таким контейнерам не будет доступа у животных и это сохранит эстетический вид улиц.

Отметим, что на место выехал аким, который выслушал предложения и замечания местных жителей. В ходе встречи обсуждались вопросы благоустройства и организации систематического вывоза ТБО.

Глава района отметил активность и вовлеченность местных жителей, выразил благодарность и вручил благодарственные письма тем, кто наиболее активно поддерживал инициативу.

Такие меры принимаются в целях поддержания чистоты города и упорядочения подворового вывоза мусора.


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URL: https://www.vb.kg/444646
Теги:
мусор, Бишкек
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