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"Товарооборот Кыргызстана с ЕС за 4 года увеличился в 2,4 раза"

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, выступил на заседании первого саммита "Центральная Азия – Европейский союз", проходящем в городе Самарканд (Республика Узбекистан), сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

В своей речи глава государства подчеркнул, что углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями является одним из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана. Тесное взаимодействие стран Центральной Азии играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития региона.

"В 2022 году мы подписали историческое соглашение с Узбекистаном о юридическом оформлении государственной границы. Теперь полностью согласована протяженность кыргызско-таджикской границы.

В ходе недавнего исторического визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Бишкек был заключен договор о государственной границе, который был ратифицирован 25 марта текущего года.

Это важное событие было воспринято с большим воодушевлением как народами Кыргызстана и Таджикистана, так и широким международным сообществом, символизируя новый этап в развитии двусторонних отношений, основанный на взаимном доверии, уважении и стремлении к мирному сосуществованию", - отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что в продолжение укрепления мер по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе 31 марта состоялась трехсторонняя встреча Президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках мероприятия был подписан трехсторонний Договор о точке стыка государственных границ трех стран.

Глава государства с удовлетворением отметил уверенный рост торгово-экономических связей между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

"За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского союза увеличился в 2,4 раза, в том числе импорт – в 2,6 раза, экспорт – в 1,5 раза.

Такие успехи стали возможны благодаря открытости рынков и инициативе "Всеобщей системы преференций плюс", которая обеспечивает доступ товаров из Кыргызстана на рынки 27 стран-членов Евросоюза", - сказал Садыр Жапаров.

Он акцентировал, что стратегическое географическое положение Кыргызстана и его растущий транзитный потенциал открывают широкие перспективы для торговли и инвестиций и призвал европейский бизнес принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе.

"Мы предлагаем европейским партнерам подключиться к масштабным проектам в сфере гидроэнергетики, осуществляемым в Кыргызстане.

Особое место в наших планах занимает флагманский проект Камбар-Атинской ГЭС-1. Мы уже приступили к строительству этой крупной гидроэлектростанции с проектной мощностью 1 860 МВт и прогнозируемой выработкой 5,6 млрд кВт/ч в год.

Данный проект реализуется совместно с нашими соседями Казахстаном и Узбекистаном", - отметил президент.

В своей речи Глава государства также обозначил, что Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

"За прошедший год мы ввели в строй 18 малых гидроэлектростанций, а в текущем году строим еще 15 таких объектов. Параллельно мы запустили проекты солнечной энергетики совокупной мощностью свыше 400 МВт.

В условиях глобальных климатических изменений переход к "зеленой" экономике и развитию возобновляемых источников энергии – наш безальтернативный путь к устойчивому развитию", - сказал Садыр Жапаров.

В контексте развития сотрудничества в сфере развития инфраструктуры и создания современных транспортных коридоров Глава государства приветствовал инициативу Европейского союза инвестировать средства в развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии на общую сумму в 10 млрд евро.

"Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых материалов. Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов. Предлагаем активизировать взаимодействие в этом направлении, оформив его в формате отдельного партнерства или "дорожной карты", подобно тому, как это уже сделано между Европейским союзом и некоторыми нашими соседями (Казахстан, Узбекистан)", - отметил Глава государства.

В заключение Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан настроен углублять партнерство с Европейским союзом по всем перечисленным направлениям и выразил уверенность, что по итогам сегодняшней встречи появятся новые конкретные договоренности, которые придадут дополнительный импульс отношениям между Центральной Азией и Европейским союзом.


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URL: https://www.vb.kg/444652
Теги:
президент, саммит, Узбекистан, Центральная Азия, Европейский союз, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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