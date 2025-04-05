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Налоговики выявили факты реализации немаркированных ГСМ в Оше и Баткене

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля, проводимого в рамках реализации Постановления Кабинета Министров КР №361, выявили нарушения требований, касающихся обязательной маркировки бензина и дизельного топлива.

Так, на одной из автозаправочных станций в Баткенской области, а также на нефтебазе, расположенной на территории города Ош, были зафиксированы факты отсутствия маркировки дизельного топлива. Общий объем немаркированного топлива составил 950 литров и 35 547 литров соответственно. Материалы по данным фактам переданы в надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики № 37 от 12 февраля 2025 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения", статьей 239 Уголовного кодекса КР введена ответственность за производство, хранение, импорт и реализацию продукции, подлежащей обязательной маркировке, в том числе топливного маркера.

Напоминаем, что с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого в стране с использованием молекулярных маркеров.

Налоговая служба продолжает работу по выявлению и пресечению оборота неучтённых товаров на всей территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/444658
Теги:
Баткенская область, ГНС, нарушения, Ошская область, Кыргызстан
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