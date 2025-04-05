Погода
$ 86.58 - 87.07
€ 95.30 - 96.30

В Чолпон-Ате прошёл международный турнир по фехтованию на шпагах

210  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Чолпон-Ата состоялся международный турнир по фехтованию на шпагах, собравший более 100 участников из Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Соревнования стали не только ареной для выявления сильнейших спортсменов, но и важной площадкой для развития фехтования в регионе, а также укрепления дружеских связей между странами-участницами.

Организаторами мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Дельфин" и Федерация фехтования Кыргызстана.

Итоги соревнований

Среди мужчин победу одержал Аким Гнедчик из Беларуси. Второе место занял Владимир Сидоров (Казахстан), бронзовые медали достались Жоодату Есеналиеву (Кыргызстан) и Нурмухамеду Балтабаю (Казахстан).

Среди женщин первое место заняла Мария Гнеучик (Беларусь), серебро - у Марии Лесовской (Казахстан), а третье место поделили Акак Кенешова (Кыргызстан) и Милана Певец (Беларусь).

В категории кадетов U-17 отличились:

– среди юношей: чемпион - Аким Гнедчик (Беларусь);

– среди девушек: чемпионка - Алия Мамырова (Кыргызстан).

Командные соревнования

В командных соревнованиях среди взрослых и кадетов победу в мужской категории одержала команда "Кыргызстан-1", второе место заняла "Казахстан-1", а третье место поделили "Кыргызстан-3" и "Казахстан-2".

Среди женщин золото завоевала команда "Беларусь-1", серебро у "Беларусь-2", бронзовые награды достались командам "Кыргызстан-1" и "Казахстан-1".

Призёры турнира были награждены медалями, кубками, дипломами и денежными призами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444666
Теги:
фехтование, Чолпон-Ата, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  