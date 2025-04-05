В Чолпон-Ате прошёл международный турнир по фехтованию на шпагах

В городе Чолпон-Ата состоялся международный турнир по фехтованию на шпагах, собравший более 100 участников из Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Соревнования стали не только ареной для выявления сильнейших спортсменов, но и важной площадкой для развития фехтования в регионе, а также укрепления дружеских связей между странами-участницами.

Организаторами мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Дельфин" и Федерация фехтования Кыргызстана.

Итоги соревнований

Среди мужчин победу одержал Аким Гнедчик из Беларуси. Второе место занял Владимир Сидоров (Казахстан), бронзовые медали достались Жоодату Есеналиеву (Кыргызстан) и Нурмухамеду Балтабаю (Казахстан).

Среди женщин первое место заняла Мария Гнеучик (Беларусь), серебро - у Марии Лесовской (Казахстан), а третье место поделили Акак Кенешова (Кыргызстан) и Милана Певец (Беларусь).

В категории кадетов U-17 отличились:

– среди юношей: чемпион - Аким Гнедчик (Беларусь);

– среди девушек: чемпионка - Алия Мамырова (Кыргызстан).

Командные соревнования

В командных соревнованиях среди взрослых и кадетов победу в мужской категории одержала команда "Кыргызстан-1", второе место заняла "Казахстан-1", а третье место поделили "Кыргызстан-3" и "Казахстан-2".

Среди женщин золото завоевала команда "Беларусь-1", серебро у "Беларусь-2", бронзовые награды достались командам "Кыргызстан-1" и "Казахстан-1".

Призёры турнира были награждены медалями, кубками, дипломами и денежными призами.