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Неделя Франкофонии в Бишкеке обещает быть насыщенной

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке стартовала Неделя Франкофонии, которая началась с концерта Государственного академического большого симфонического оркестра имени А. Джумахматова под управлением Рахатбека Осмоналиева.

С приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай.

"Я очень рад открыть Неделю Франкофонии в Бишкеке вместе с моими швейцарскими и бельгийскими коллегами и Французским Альянсом в Бишкеке. Совместно с другими франкоговорящими посольствами мы подготовили насыщенную программу, включающую около 30 мероприятий, которые продлятся до 12 апреля. В программе - музыка на любой вкус, кино, танцы, выставка комиксов, литературные и музыкальные конкурсы, дегустации вин, а также конференции на различные темы, включая одну, которая состоится в понедельник в Национальном историческом музее и будет посвящена историю музея Лувр. Также в рамках недели пройдет международный матч по регби

Я хочу поблагодарить Французский Альянс в Бишкеке, его президента Гузель Ишенову и директора Бегаим Исраилову за организацию и координацию мероприятий.

Надеюсь, что Неделя Франкофонии вдохновит вас выучить французский язык - универсальный язык, на котором говорят 350 миллионов человек по всему миру, на всех континентах. Французский открывает перед вами исключительные возможности для обучения, ведения бизнеса и саморазвития", - сказал он.

После Николя Фая с приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер.

"Для меня особая радость быть с вами на открытии Недели Франкофонии. Мы чествуем важный язык, на котором писали великие писатели, а также певцы, актеры и творческие личности со всего мира.

Французский язык, особенно дорог моему сердцу. Это язык моего детства, моей учебы. Это также один из национальных языков Швейцарии, живой и динамичный, несмотря на то, что он является языком меньшинства в нашей стране.

Я также хочу поблагодарить посольства в алфавитном порядке: Бельгии, Франции, Канады, Марокко и Представительство Европейского Союза. Особую благодарность я выражаю Французскому Альянсу в Бишкеке. Неделя Франкофонии - результат командной работы. Мы надеемся, что вам понравятся многочисленные и разнообразные мероприятия, организованные для вашего удовольствия", - заключил швейцарский посол.

Также гостей приветствовала президент Французского Альянса в Бишкеке

Гузель Ишенова, которая подчеркнула важность французского языка и культурных обменов в современном мире.

"Франкофон - это не просто язык. Это большая семья, объединенная общими ценностями и культурой. И наша семья пополняется с каждым годом новыми идеями, яркими встречами, благодаря нашим организаторам, спонсорам и партнерам.

От имени маленькой, но активной команды, в лице директора Бегаим Исраиловой, хочу выразить благодарность. Если вы хотите выучить французский язык, добро пожаловать во Французский Альянс. Это ваш шанс открыть для себя новые горизонты, получить международные сертификаты и даже отправиться учиться или работать во Францию.

Гарантируем отличное настроение и незабываемые впечатления", - заключила Ишенова.

Концерт, который открыл Неделю Франкофонии, стал настоящим праздником французской классической музыки. На сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева выступил Государственный академический большой симфонический оркестр имени А. Джумахматова под управлением Рахатбека Осмоналиева. В программе прозвучали произведения великих французских композиторов, таких как Жорж Бизе, Артюр Онеггер, Шарль Гуно, Сезар Франк, Лео Делиб, Жак Оффенбах и Морис Равель. Эти музыкальные шедевры, каждый из которых по-своему отражает богатство и глубину французской музыкальной традиции, подарили зрителям незабываемые впечатления и погрузили их в атмосферу Франции.


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URL: https://www.vb.kg/444667
Теги:
посольство, праздник, Франция, Бишкек, Кыргызстан
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