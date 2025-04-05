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Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 4 позиции в рейтинге ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА, поднявшись на 4 места и заняв 103-е место среди 210 команд. Это достижение является результатом успешных выступлений на международной арене, включая недавнюю победу над Катаром в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

В зоне Азиатской конфедерации футбола (АФК) Кыргызстан также укрепил свои позиции, заняв 17-е место. Напомним, что на 20 марта сборная Кыргызстана проиграла Узбекистану в Ташкенте, но уже 25 марта в Бишкеке добилась важной победы над Катаром, что позволило команде продвинуться в мировом рейтинге.

В пятерке лидеров мирового рейтинга остались Аргентина, Испания, Франция, Англия и Бразилия. Женская сборная Кыргызстана также заняла 135-е место в рейтинге ФИФА.

Этот прогресс вдохновляет, и болельщики с нетерпением ждут дальнейших успехов сборной на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/444671
Теги:
ФИФА, футбол, Кыргызстан
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