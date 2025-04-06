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"Вакцинация и профилактика - ключ к здоровью нации"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в честь Всемирного дня здоровья прошло мероприятие с участием Минздрава, депутатов Жогорку Кенеша, международных организаций, врачей и других представителей. В своем выступлении начальник департамента здравоохранения Национального общества Красного Полумесяца Асель Токтомамбетова подчеркнула важность совместных усилий государства, гражданского общества и международных организаций в области здравоохранения. Она также рассказала о текущих проектах, направленных на повышение осведомленности населения о вакцинации детей и профилактике заболеваний.

"Всемирный день здоровья - это не просто дата в календаре, это напоминание о нашей общей ответственности, о том, что наши сегодняшние действия направлены на сохранение здоровья нации и каждого человека.

Красный Полумесяц Кыргызстана как гуманитарная организация активно занимается профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, развитием безвозмездного донорства крови, обучением первой помощи, а также улучшением и укреплением офтальмологической помощи.

В этом контексте хочу отметить, что мы совместно с республиканским центром иммунопрофилактики и республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации проводим важную работу по повышению осведомленности населения о вакцинации детей, с особым акцентом на новостройки города Бишкек. Наши волонтеры проводят подворовые обходы и информационно-разъяснительные работы с населением, с родителями и с сомневающимися бабушками и дедушками, объясняя доступным языком важность и необходимость иммунизации, национальный календарь прививок, а также последствия невакцинирования детей.

В последнее время мы видим укрепление межсекторального и межведомственного сотрудничества, объединение государственных структур, гражданского сектора и международных организаций. Это результат скоординированной и общей работы.

В заключение хочу поблагодарить правительство Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения, врачей, медицинских сестер, волонтеров и всех тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья нашей нации", - заявила Токтомамбетова.


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URL: https://www.vb.kg/444673
Теги:
дети, Красный Полумесяц, Кыргызстан, здоровье, вакцинация
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