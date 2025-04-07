Погода
$ 86.65 - 87.07
€ 95.05 - 96.05

В КР презентовали проект по сборы и переработке тары из-под пестицидов

241  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялась презентация пилотного проекта по управлению пустыми контейнерами из-под пестицидов.

Департамент химизации, защиты и карантина растений, совместно с ФАО в рамках проекта "Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов", инициировал пилотный проект по сбору и переработке тары в Сокулукском районе.

Данное мероприятие направлено на обсуждение предложенной модели, изучение международного опыта и разработку национальной системы управления тарой.

Директор департамента Кубанычбеков Турсунбек подчеркнул важность создания эффективной системы управления тарой из-под пестицидов для защиты окружающей среды и здоровья населения,

По его словам, уже начался пересмотр процедуры госрегистрации пестицидов, а также разрабатывается цифровая система прослеживаемости пестицидов – от импорта до конечного пользователя.

По итогам обсуждения участники утвердили проект национальной модели сбора тары и наметили дальнейшие шаги по ее реализации. В рамках этой инициативы планируется разработка нормативно-правовой базы, внедрение логистической сети для сбора контейнеров и проведение информационной работы среди фермеров.

Отметим, что в стране ежегодно накапливаются значительные объемы пустых контейнеров из-под пестицидов, но их сбор и утилизация пока не налажены. В результате тара сжигается, выбрасывается на свалки, а остатки пестицидов загрязняют почву и водоемы, создавая риски для здоровья людей и окружающей среды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444676
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  