В КР презентовали проект по сборы и переработке тары из-под пестицидов

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялась презентация пилотного проекта по управлению пустыми контейнерами из-под пестицидов.

Департамент химизации, защиты и карантина растений, совместно с ФАО в рамках проекта "Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов", инициировал пилотный проект по сбору и переработке тары в Сокулукском районе.

Данное мероприятие направлено на обсуждение предложенной модели, изучение международного опыта и разработку национальной системы управления тарой.

Директор департамента Кубанычбеков Турсунбек подчеркнул важность создания эффективной системы управления тарой из-под пестицидов для защиты окружающей среды и здоровья населения,

По его словам, уже начался пересмотр процедуры госрегистрации пестицидов, а также разрабатывается цифровая система прослеживаемости пестицидов – от импорта до конечного пользователя.

По итогам обсуждения участники утвердили проект национальной модели сбора тары и наметили дальнейшие шаги по ее реализации. В рамках этой инициативы планируется разработка нормативно-правовой базы, внедрение логистической сети для сбора контейнеров и проведение информационной работы среди фермеров.

Отметим, что в стране ежегодно накапливаются значительные объемы пустых контейнеров из-под пестицидов, но их сбор и утилизация пока не налажены. В результате тара сжигается, выбрасывается на свалки, а остатки пестицидов загрязняют почву и водоемы, создавая риски для здоровья людей и окружающей среды.