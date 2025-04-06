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Новая детская площадка и центр развития открылись в новостройке "Дордой-2"

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- Светлана Лаптева
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Новая детская площадка и центр развития открылись в новостройке "Дордой-2". В мероприятии приняли участие представители мэрии Бишкека, Свердловской муниципальной администрации столицы, муниципального территориального управления №21, посол Швейцарии в Кыргызстане, лидеры местных сообществ и жители района.

"Раньше детям приходилось играть на пыльных улицах вдоль дорог, что увеличивало риск несчастных случаев. Теперь у них есть безопасное и комфортное пространство для отдыха. Новый центр развития станет площадкой для встреч, способствующих вовлечению детей, молодежи и пожилых людей в жизнь общества. Кроме того, по всей территории были высажены деревья", - рассказали организаторы проекта.

Благодаря инициативе местного сообщества и поддержке городской администрации и Швейцарии жители новостройки "Дордой-2" получили улучшенную инфраструктуру. Общая стоимость строительства составила 3,75 млн сомов: 2,7 млн сомов внесла Швейцария, а 1,05 млн сомов – мэрия Бишкека. Местные жители также внесли средства и проявили активное участие.

В течение 30 лет внутренние мигранты занимали городские районы вокруг Бишкека и Оша. Из-за отсутствия правового статуса по месту жительства и нехватки информации эти люди сталкиваются с ограниченным доступом к государственным услугам.

В ответ на эти вызовы Швейцария запустила проект "Аракет". Сегодня он охватывает 11 новостроек – 7 в Бишкеке и 4 в Оше – помогая более 120 000 человек улучшить условия жизни. Проект повышает осведомленность о правах граждан, обеспечивает доступ к госуслугам и вовлекает местные органы власти в работу по благоустройству.

Швейцарский проект "Аракет" помогает сделать жизнь в новостройках комфортнее и безопаснее, находя решения для актуальных проблем местных жителей. Он также оказывает поддержку женщинам и детям, помогая им получить доступ к лучшим возможностям для образования, социализации и экономической стабильности.

Проект "Аракет" финансируется правительством Швейцарии и реализуется в Кыргызстане GFA Consulting Group в партнерстве с ОО "Ресурсный центр для пожилых людей".


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URL: https://www.vb.kg/444679
Теги:
мэрия, Бишкек
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