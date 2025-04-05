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Глава Минздрава объяснил важность вакцинации для поступления в школы

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев выступил с важным обращением в рамках Всемирного дня здоровья. В своей речи он подчеркнул приоритетность заботы о здоровье матери и ребенка, а также призвал родителей к ответственности за вакцинацию детей.

"Весь мир отмечает День здоровья, который в этом году посвящен теме здоровья матери и ребенка. Это чрезвычайно важный вопрос, и он является приоритетом для Кыргызстана.

Все ответственные родители, у которых есть новорожденные дети или дети до 5 лет, должны обязательно посетить ближайший центр семейной медицины и получить все необходимые вакцины. Это важная часть заботы о здоровье вашего ребенка, потому что от его здоровья зависит и благополучие общества в целом. В последнее время в обществе обсуждается вопрос ограничений для невакцинированных детей, например, при поступлении в школы. Это связано с тем, что отказ от вакцинации не только ставит под угрозу здоровье вашего ребенка, но и рискует здоровьем других детей.

Я призываю всех родителей, особенно матерей и отцов детей до 5 лет, уделить особое внимание вакцинации и здоровью своих детей. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам, но нам нужна ваша ответственность. Вакцинация - это наш общий шаг на пути к здоровому будущему", - заявил министр.


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URL: https://www.vb.kg/444680
Теги:
дети, школа, Кыргызстан, здоровье, вакцинация, Минздрав
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