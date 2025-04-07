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Аида Исатбек кызы: Поддержка будущих матерей - ключ к здоровому обществу

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя Комитета по социальной политике Жогорку Кенеша Исатбек кызы Аида выступила в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. В своей речи она подчеркнула важность повышения внимания к вопросам здоровья матери и ребенка в Кыргызстане, а также затронула проблемы, связанные с недостаточной подготовкой будущих матерей и ростом заболеваний среди детей

"7 апреля - Всемирный день здоровья, и в этом году его приурочили к вопросам материнства и младенчества. На сегодняшний день статистика в нашей стране показывает, что с каждым годом растет количество детей с диагнозами, такими как ДЦП, аутизм, пороки сердца и другие иммунные заболевания. Это говорит о том, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется подготовке будущих матерей.

Мы видим, что женщинам в нашей стране не дается должного внимания, как матери, как будущему поколению. Я хочу подчеркнуть, что счастливый ребенок может быть только тогда, когда его воспитывает счастливая мать, а счастье матери невозможно без защиты от насилия.

Счастливый ребенок - это будущее нашей нации, будущее страны. Это именно тот фактор, который определяет полноценно развивающееся общество. Я хочу подчеркнуть, что мы, как парламентарии, полностью поддерживаем инициативы Министерства здравоохранения и готовы оказывать всяческую помощь. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь успеха в этих вопросах.

Приятно, что мы все собрались здесь, представители медицины, но важно, чтобы такие инициативы имели охват по всей республике. Мы должны донести до каждого гражданина, что Всемирный день здоровья - это напоминание о том, что забота о своем здоровье должна стать осознанным выбором каждого. Я надеюсь, что эти мероприятия продолжат развиваться и охватят даже самые отдаленные регионы", - заявила депутат.


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URL: https://www.vb.kg/444682
Теги:
дети, Кыргызстан, здоровье, Жогорку Кенеш, Депутат, женщины
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