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МИД КР провел акцию по высадке деревьев с консулами посольств

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- Светлана Лаптева
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Министерство организовало акцию по посадке деревьев совместно с консулами посольств иностранных государств, аккредитованных в Кыргызстане, в честь Международного Дня Земли

В рамках реализации национальной инициативы Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова "Жашыл мурас" и празднования Международного Дня Земли, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики организовало совместную акцию по посадке деревьев с участием консулов Посольств иностранных государств, аккредитованных в Кыргызстане. Мероприятие состоялось с целью привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды, укрепления международного сотрудничества в области экологии и продвижения целей устойчивого развития.

Выступая перед участниками акции, Директор Консульского департамента МИД КР С.Жумакадыр уулу отметил важность объединения усилий на международном уровне для защиты природы и создания "зеленого наследия" для будущих поколений. Он подчеркнул, что инициатива "Жашыл мурас" является не только национальным проектом, но и частью глобального движения по борьбе с изменением климата, сохранению биологического разнообразия и улучшению качества жизни.

Посадка деревьев стала символом солидарности и дружбы между странами, а также напоминанием о нашей общей ответственности за состояние планеты. Министерство выразило благодарность дипломатическим представительствам за активное участие и готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/444683
Теги:
МИД, Кыргызстан, деревья
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