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Роналду принес победу "Ал-Наср" в матче против "Аль-Хиляль"

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- Самуэль Деди Ирие
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Криштиану Роналду забил два гола, включая решающий пенальти в последние минуты матча, и помог своей команде "Ал-Наср" одержать победу со счетом 3-1 над "Аль-Хиляль" в ключевом матче Саудовской Про Лиги на арене Королевства.

Эта победа вывела "Ал-Наср" на третье место с 54 очками, однако команда все еще отстает на три очка от "Аль-Хиляль", который занимает второе место, и на семь очков от лидера лиги "Аль-Иттихада", которая встретится с "Аль-Ахли" в субботу.

"Ал-Наср" открыл счет перед перерывом, когда Али Аль-Хасан великолепно пробил по воротам "Аль-Хиляль", оставив голкипера Яссина Боно без шансов. Роналду удвоил преимущество сразу после перерыва, точно завершив атаку после паса Садио Мане. "Аль-Хиляль" попытался восстановить равновесие, и на 62-й минуте Али Аль-Булайхи забил гол головой с близкого расстояния после углового.

Тем не менее, "Ал-Наср" закрепил победу на 88-й минуте, когда судья назначил пенальти за игру рукой Мутеба Аль-Харби из "Аль-Хиляль" после просмотра VAR. Роналду уверенно пробил пенальти и принес своей команде три очка.

После матча Роналду подчеркнул важность командных усилий, а не индивидуальных достижений. "Командная работа была решающей для этой победы, и важно, что я забил, но еще важнее - победить", - сказал Роналду. "Я много работаю, чтобы помочь команде в Саудовской Про Лиге и Лиге чемпионов, и не сосредотачиваюсь на индивидуальных рекордах".


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URL: https://www.vb.kg/444685
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
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