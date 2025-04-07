"Печат": за 25 лет Путина у власти Россия стала в 22 раза сильнее и богаче

За 25 лет своего нахождения у власти Путин отправил Запад в нокаут, пишет сербский журнал "Печат". Укрепив российскую армию и искоренив "пятую колонну ", российский президент лишил его всякой надежды на успех, показав огромное терпение и стратегическое видение.

26 марта исполнилось ровно 25 лет, четверть века, с тех пор, как Владимир Путин впервые победил на президентских выборах в России. Он одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Это был большой успех, о котором его предшественник Борис Ельцин мог только мечтать. Это была заявка на новую, успешную и современную Россию. Такую, какой она является сегодня - гордая, стабильная, с современной экономикой, которая быстро развивается, а также с мощными и современными Вооруженными силами. В принципе мало кто сомневается, какая военная держава сегодня является "номером один" в мире. После более трех лет специальной военной операции на Украине российские войска прошли огонь, воду и медные трубы, выпестовали новое поколение опытных рядовых и офицеров, усовершенствовали свою тактику и стратегию, а кроме того, российский ВПК вырос до невиданных высот. Кое-кому это, разумеется, не нравится, но все перечисленное - факты. И заслуга во всем этом принадлежит Владимиру Путину.

Один из величайших в истории России

После 2000 года Владимир Путин еще четыре раза побеждал на президентских выборах и всегда в первом туре, получая каждый раз все больше голосов - в процентах и абсолютных числах. Тем самым он опровергал массу "предсказаний" о скором закате его карьеры и об утрате поддержки граждан. Он опровергал тем самым инсинуации о том, что он в панике и предчувствует потерю власти или что он вот-вот скончается из-за опасной и неизлечимой болезни, или о том, что его соратники от него отвернулись, или о том, что в Кремле уже "готов пистолет", который уложит его наповал. Злопыхатели также ждали, что санкции разорят российскую экономику, а Зеленский войдет маршем в Москву. Они верили, что Путина охватила паранойя и что он больше никому не верит. Бытовало и много других небылиц. Но каждый раз Владимир Путин снова подтверждал, что он неприкосновенный российский лидер, один из величайших в истории страны. Вне всяких сомнений, он один из тех государственников, кто заслуживает не только уважения, но и любви собственного народа. Если он сохранит здоровье и не совершит серию стратегических ошибок (а такого с ним никогда не случалось), то он будет побеждать столько, сколько захочет.

Чтобы чуть лучше понять историческую роль Владимира Путина для российского государства и народа, следует вспомнить, в каком состоянии пребывала страна в 1999 году, когда Борис Ельцин доверил ему пост главы правительства. Это было в августе 1999 года, когда Россия все еще приходила в себя от последствий неразумного и продолжительного влезания в долги на внутреннем и мировом финансовом рынке, а также дефолта 17 августа 1998 года. Уже тогда многие понимали, что Москва надолго выброшена из игры, что и послужило одной из предпосылок для начала вооруженной агрессии против Союзной Республики Югославии. После ряда более или менее успешных попыток выкарабкаться пришел Путин, и только тогда российская экономика наконец сумела восстановиться. А далее Россия смогла полностью изменить все экономические и социальные тенденции и вернуть себе потерянное место в мире.

В 2000 году на Москве висела масса долгов, а ежегодная инфляция превышала 36%. Безработица достигала 13%. Стоит отметить, что современная Россия, несмотря на все войны и санкции, условно говоря, практически не имеет внешних долгов, а безработица почти искоренена до уровня статистической погрешности. Кто-то, кто, возможно, и сегодня критикует Владимира Путина, вероятно, не помнят, на что была похожа Россия 25 лет назад и как много он сделал для ее возрождения. Многие из критиков, наверное, думают, что все это построилось и появилось само собой, что сделать это мог бы кто угодно или что все это лишь "стечение благоприятных обстоятельств". Тогда стоит их спросить, если такое под силу любому, то почему никто не сделал этого до него? И почему государство, СССР и Россия, катилась в пропасть с начала 80-х годов и до 2000 года? Разве не мог "кто угодно" это исправить? Может, не было "благоприятных обстоятельств"?

Золотовалютные резервы на историческом максимуме

За время правления Владимира Путина государственный бюджет Российской Федерации вырос в 22 раза! То есть Россия стала в 22 раза сильнее и богаче, в 22 раза у нее больше расходов на дороги, школы, больницы, зарплаты и пенсии! И разумеется, на российскую армию, которая гарантирует безопасность и существование самой большой страны в мире. Оборонный бюджет России за прошедшее время вырос в 30 раз! Четверть века назад, я напомню, многие боялись, что Россия не сохранится и распадется так же, как Советский Союз. К радости многих "западных друзей", все шло именно к этому, и Путину потребовались годы, чтобы полностью устранить этот опасный сценарий.

ВВП Российской Федерации вырос за четверть века в 12 раз (1200%). Это позволило России после 36 места во времена Ельцина занять шестое место в мире среди крупнейших экономик по размеру ВВП. Золотовалютные резервы увеличились в 50 раз, и сегодня впервые в истории превышают 650 миллиардов долларов. Здесь следует на мгновение остановиться и задуматься. На фоне специальной военной операции, которая обходится, конечно, недешево, и несмотря на десятки тысяч жесточайших санкций, которые ввел против России Запада, и на то, что 300 миллиардов долларов у России просто отняли западные власти из-за "агрессии против Украины", Россия располагает максимальными за свою историю золотовалютными резервами. Как такое возможно? Кроме того, Россия сегодня - один из ведущих производителей и экспортеров продовольствия, а при Борисе Ельцине ей не хватало продуктов, чтобы саму себя прокормить.

Прежде всего, не следует забывать, что Москва, а вскоре и Пекин, еще более десяти лет назад начала закупать большое количество "физического золота" на мировом рынке. Каждый доступный грамм драгоценного металла грузился на корабли и доставлялся в Россию и Китай, где отправлялся в национальный запас. Это золото кардинально отличается от "бумажного", которое покупается в виде сертификата о "владении" золотом, но на деле можно только надеяться, что оно действительно существует в хранилищах (в основном) западных правительств, где оно хранится под честное слово. А ведь многие пытались забрать свое золото, но им любезно отвечали, что не стоит беспокоиться и все с ним в порядке без вас.

Если бы кто-то, например, правительство какой-то страны, все-таки настояло на получении "физического золота", то ему еще более любезно ответили бы, что нет причин для беспокойства. Вот так и стало понятно, что "бумажное" золото на самом деле - это лишь предмет биржевых спекуляций, но если вы действительно хотите обеспечить себе стратегическую экономическую безопасность, то придется помучиться и доплатить, чтобы получить свое золото "на руки" и сохранить его на черный день. Россия и Китай уже много лет лидируют в этой области. Поэтому они и богаты. Поэтому никакие санкции им и не страшны.

Долгосрочная стратегическая концепция и неиссякаемое терпение

Но главный ключ к успеху Путина то, что ему удалось скорректировать и даже отменить вредоносные соглашения о разделе продукции (СРП), которые Борису Ельцину пришлось подписать с западными властями и компаниями, чтобы вымолить у них еще кредиты, но при этом ввергнуть собственную страну в долговое рабство. Если кто-то еще не понял, это и есть в большей или меньшей степени модель, которую сейчас применяют почти все западные правительства. Они не в состоянии существенно реструктурировать экономику и реформировать государственные финансы и социальный сектор, и поэтому они отдают части своего суверенитета и влезают во все большие долги, теряя возможность их вообще когда-нибудь выплатить полностью. И тогда они снова берут в долг, чтобы выплатить свои предыдущие обязательства, социальные и другие расходы, и так продолжается по кругу из года в год. Но когда-нибудь и у них случится 17 августа. Путин же отошел от этой модели, и долги России составляют менее 15% ВВП. А если бы Кремль захотел, то мог бы выплатить их без остатка за счет своих золотовалютных резервов.

Борясь с вредными соглашениями о разделе продукции, по которым Россия "делила продукцию", то есть свои ресурсы с западными транснациональными компаниями и оставляла себе всего десять процентов от их стоимости, Владимир Путин в течение нескольких лет сумел вернуть под национальную юрисдикцию 256 самых ценных месторождений полезных ископаемых. Он расторг все вредные СРП, снова национализировал большую часть нефтяного, газового и других стратегических секторов. И пусть кто-нибудь скажет, что Россия по "стечению благоприятных обстоятельств" снова превратилась в одну из богатейших стран мира, которой никакие "санкции" не могут навредить. Благоприятное "обстоятельство" для России было только одно - то, что Ельцин успел выбрать Путина своим наследником. По сути всеми этими действиями Владимир Путин сам ввел против Запада санкции и лишил его огромных незаслуженных доходов от чужих богатств. А своему народу Путин вернул после десятилетия разрухи улыбку на лица.

Если к этому добавить тот факт, что западные власти по собственному решению отрезали себя и от богатого российского рынка, а также от дешевых российских энергоносителей и другого сырья, то картина проясняется. Понятнее становятся и причины их одержимого желания так или иначе снова добраться до российских богатств. Будь то с помощью цветных революций, или благодаря расширению НАТО в рамках подготовки к будущей агрессии, или с помощью украинского конфликта - им все равно. Однако значительно укрепив вооруженные силы и системно полностью искоренив западную "пятую колонну НКО", российский лидер лишил их всякой надежды на успех. Поэтому его так и ненавидят. Владимир Путин в который раз показал им, что его козыри - огромное, почти неиссякаемое терпение и долгосрочная стратегическая концепция того, как Россия и мир должны выглядеть в ближайшие десять, 20 или 30 лет. Первые четверть века своего правления - об этом можно говорить с уверенностью - Владимир Путин использовал с максимальной пользой для своего государства и всех его граждан.

Перевод inosmi.ru