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WSJ: Китай выиграл от введенных Трампом пошлин

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- Светлана Лаптева
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Китайский лидер Си Цзиньпин выиграл от введения американским президентом Дональдом Трампом взаимных пошлин на товары со всего мира, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Си <...> воспримет эту неделю как подтверждение своих взглядов, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться этими разногласиями [ослабленного Запада]", - говорится в материале.

Издание отмечает, что введение Трампом пошлин в отношении товаров из ряда стран Азии приведет к тому, что эти государства окажутся под влиянием Китая и так и не смогут освободиться от него. Газета среди таких стран называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезию (32%), Филиппины (17%).

Кроме того, введение пошлин в отношении Евросоюза отразится на усилиях американских дипломатов "отучить европейские страны от чрезмерной экономической зависимости от Китая". "Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся", - пишет издание.

Трамп ввел "взаимные" пошлины 2 апреля. Они коснулись множества стран. Максимальные - в размере 50% - затронули Лесото и заморскую территорию Франции Сен-Пьер и Микелон. Высокие пошлины установлены и для таких стран, как Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и др. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС - 20%. Базовая ставка для стран, которые не выделены особо, составляет 10%. России в списке нет.

Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины, тоже в размере 34%, и направил иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В китайском Госсовете призвали отменить их.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/444694
Теги:
Китай, США
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