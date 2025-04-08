WSJ: Китай выиграл от введенных Трампом пошлин

Китайский лидер Си Цзиньпин выиграл от введения американским президентом Дональдом Трампом взаимных пошлин на товары со всего мира, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Си <...> воспримет эту неделю как подтверждение своих взглядов, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться этими разногласиями [ослабленного Запада]", - говорится в материале.

Издание отмечает, что введение Трампом пошлин в отношении товаров из ряда стран Азии приведет к тому, что эти государства окажутся под влиянием Китая и так и не смогут освободиться от него. Газета среди таких стран называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезию (32%), Филиппины (17%).

Кроме того, введение пошлин в отношении Евросоюза отразится на усилиях американских дипломатов "отучить европейские страны от чрезмерной экономической зависимости от Китая". "Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся", - пишет издание.

Трамп ввел "взаимные" пошлины 2 апреля. Они коснулись множества стран. Максимальные - в размере 50% - затронули Лесото и заморскую территорию Франции Сен-Пьер и Микелон. Высокие пошлины установлены и для таких стран, как Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и др. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС - 20%. Базовая ставка для стран, которые не выделены особо, составляет 10%. России в списке нет.

Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины, тоже в размере 34%, и направил иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В китайском Госсовете призвали отменить их.

Источник: РБК