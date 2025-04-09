FT: пошлины США на импорт пива могут привести к безработице в Европе

Производителей пива предупредили, что введенные 25-процентные пошлины на импорт пива в США могут привести к потере около 100 000 рабочих мест и закрытию пивоварен в Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что пивовары из Европы призвали Еврокомиссию защитить их от этого тарифа, чтобы избежать потери рабочих мест и закрытия производств.

"Мы призываем комиссию использовать все дипломатические каналы и, будь то путем переговоров или ответных мер, найти способ снизить этот тариф, побочной жертвой которого мы стали", - говорится в сообщении издания.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп официально ввел пошлины против 185 стран. С этого дня государство будет брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

Ответные меры против американских тарифов тут же принял Китай. Пекин "ответил" Вашингтону взаимными 34% пошлинами на все товары из США. В Китае посчитали действия Трампа нарушением правил международной торговли.

Источник: tvzvezda.ru