Погода
$ 87.04 - 87.51
€ 95.05 - 96.05

FT: пошлины США на импорт пива могут привести к безработице в Европе

49  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Производителей пива предупредили, что введенные 25-процентные пошлины на импорт пива в США могут привести к потере около 100 000 рабочих мест и закрытию пивоварен в Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что пивовары из Европы призвали Еврокомиссию защитить их от этого тарифа, чтобы избежать потери рабочих мест и закрытия производств.

"Мы призываем комиссию использовать все дипломатические каналы и, будь то путем переговоров или ответных мер, найти способ снизить этот тариф, побочной жертвой которого мы стали", - говорится в сообщении издания.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп официально ввел пошлины против 185 стран. С этого дня государство будет брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

Ответные меры против американских тарифов тут же принял Китай. Пекин "ответил" Вашингтону взаимными 34% пошлинами на все товары из США. В Китае посчитали действия Трампа нарушением правил международной торговли.

Источник: tvzvezda.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444695
Теги:
алкоголь, США, Европейский союз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  