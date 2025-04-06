В КР объявлен конкурс на должности руководителей медицинских учреждений

В рамках проводимых реформ кадровой политики в апреле 2025 года в Кыргызстане планируется проведение процедур открытого конкурсного отбора на вакантные должности руководителей в 22-х организациях здравоохранения по всей стране, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Участие в конкурсном отборе смогут принять только те лица из числа участников резерва, которые подтвердили свое право на участие и назначение, успешно пройдя тестирование в рамках первичной или итоговой аттестации.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в резерв кадров руководителей организаций здравоохранения зачислено 404 человека, из которых 100 уже имеют право на участие в конкурсном отборе и назначении. При этом важно подчеркнуть, что включение в резерв не является основанием для автоматического назначения на руководящую должность. Чтобы получить право на участие в конкурсе, каждый кандидат обязан пройти первичную или итоговую аттестацию.

Первичная аттестация по квалификации "Управление здравоохранением" предполагает самостоятельную подготовку к тестированию. Итоговая аттестация проводится после прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей программе. Аттестация осуществляется на базе Центра развития здравоохранения и медицинских технологий при Министерстве здравоохранения. Результаты тестирования вносятся в автоматизированную информационную базу данных, что является одним из ключевых факторов при принятии решения о назначении кандидата на руководящую должность.

Процедура назначения руководителей осуществляется поэтапно, в соответствии с положением "О порядке и условиях формирования резерва кадров и назначения руководителей организаций здравоохранения" утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 января 2023 года №39. На первом этапе возможно назначение в порядке перевода действующих руководителей из одной организации в другую с учетом профиля и позиции в рейтинговой таблице резерва - это дает участникам возможность карьерного роста. Второй этап - открытый конкурсный отбор, в котором участвуют все кандидаты, подтвердившие свое право на участие. Третий этап - процедура назначения в исключительном порядке для участников резерва, не занимающих в момент объявления вакансии руководящие должности, но обладающих соответствующими компетенциями, региональной принадлежностью и необходимым рейтингом.

Более подробная информация о правилах функционирования резерва кадров руководителей организаций здравоохранения размещена на сайте: hm.med.kg".