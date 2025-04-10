"Гидропонное выращивание кормов в 7 раз повысит прибыль животноводов в КР"

Кыргызстан должен экстренно принять государственную программу по внедрению гидропонного выращивания кормов для скота. Для этого достаточно запустить один профильный завод по производству специальных полностью автоматизированных контейнеров. Это позволит резко сократить территории выпаса, остановит деградацию пастбищ и одновременно увеличит производительность выращивания мяса в Кыргызстане 7 раз! Именно этот путь позволяет маленьким европейским государствам экспортировать мясо по всему миру. А учитывая, что хранить деньги в мясе - всегда рентабельно, то отчего упускать такую возможность? При этом сохраняется халяльность и экологичность продукции, заявил в интервью VB.KG директор по развитию производственной компании "Спектр" Михаил Петров.

Я правильно поняла, что суть в том, что гидропонное выращивание корма позволяет использовать пророщенные зерновые? И не гонять скот по горам?

- Вспомните панику на рынке, когда в одночасье прекратилась поставка зерновых из Украины в страны Запада? В большей степени это было продиктовано тем, что в один момент перекрыли кислород производству гидропонного корма, на котором выращивают скот в большинстве стран. Давным-давно проведены исследования этого способа и несколько десятков лет используется в практике. И именно сейчас, когда президент Кыргызстана, государство создают условия для перестройки сельского хозяйства с экстенсивного типа ведения сельского хозяйства, когда у нас, при наших малых посевных площадях, практически "выбиты", дошли до предела присельные пастбища, а гонять на дальние - затратно - получается и там убиваются пастбища, плюс количество скота растет. Нужно найти выход из этого тупика.

Почему для Кыргызстана необходима госпрограмма по внедрению гидропонных кормов?

Это шанс для Кыргызстана выйти по мясной и молочной продукции на ведущие позиции. Так сложилось, что традиционно в Кыргызстане скот, если хотите, - аккумулятор всей экономики. Мы все знаем, что зарабатывая в любой отрасли: швеей, на госсслужбе, в других странах - наши люди вкладывают деньги в покупку, выращивание скота. Назовем это как угодно - хранилище, депозитарий, живой холодильник, причем высоколиквидный. То есть в любой момент есть потребность и возможность продать коровку, барашка, цена держится. А в мире идет рост потребления мяса, поскольку это самый ценный для человека белок.

А поскольку КР в Евразийском Союзе, у нас легкий доступ к зерновым, как в Казахстане, так и в России. У них нет экспортных пошлин, у нас на импорт на зерновые. То есть можно обеспечить стабильный способ - получения сырья под выращивание гидропонного корма.

Сегодня кормить скот зерновыми - это все равно, что топить печку ассигнациями!

При том, что само зерно усваивается не более 30 процентов, а при гидропонном кормлении усвоение 98 процентов! То есть при обычном кормлении зерном две третьих уйдет в навоз, и примерно такой же выхлоп дает кормление сухой травой.

Используя гидропонный корм, мы получаем высококачественное мясо, которое соответствует халяльным и зеленым стандартам. И мы можем поставлять мясо в другие страны. Если грамотно выстроить систему, получается дешево и выгодно

Почему в КР нужен именно завод для производства контейнеров для выращивания гидропонных кормов. И в чем это выгода и для страны и для фермеров, предпринимателей? И почему это соответствует задачам форума "Цифровой фермер"?

- Дело в том, что контейнер - это система, которая полностью автоматизирована и не требует огромных площадей, при этом экономиться топливо, человеко-машинно-часы, зарплата, она не зависит от погоды. И продукция - корм - выращивается круглый год. Фермер, приобретая контейнер, получает корм для выращивания скота в том количестве, которое ему необходимо. Или выращивать для продажи.

Не требуется больших объемов воды, только по необходимой дозировке, а в нынешних условиях изменения климата, и требованиях к экономии воды - это актуально. Плюс потребление электричества на контейнер тратиться не более чем на бытовой кондиционер, и подключается к обычной розетке 220 вольт.

Производство экологическое, без вредных выбросов в атмосферу.

При введении госпрограммы и промышленном производстве контейнеров для ГЗК и обеспечении потребителей контейнероами, Кыргызстан в 7 раз может увеличить объемы производства мяса. А за счет того, что производство круглогодичное, до 40 процентов повышается производство молока. При грамотном подборе смеси злаков растет продуктивность выращивания молодняка. Особые условия для выращивания создаются и для породистых пород.

Исследований в этой области очень много. Все это внедрено и работает.