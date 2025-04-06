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Дождь голов и эмоций: завершился 4-й тур КПЛ-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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""Илбирс" одерживает победу над "Бишкек Сити"

В Канте под проливным дождём встретились "Илбирс" и дебютант Премьер-Лиги - "Бишкек Сити". Матч выдался напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу "Илбирса".

Уже с 29-й минуты гости остались в меньшинстве: вратарь Артём Прядкин был удалён за фол последней надежды. Несмотря на это, "Бишкек Сити" сумел навязать борьбу. Однако "Илбирс" воспользовался численным преимуществом и добыл вторую победу подряд, набрав 7 очков после четырёх туров.

[b]"Дордой" вырывает победу у "Таланта"[/b]

На стадионе "Дордой" в Бишкеке местный гранд принимал крепкий и боевитый "Талант" из Беш-Кунгея. Гости быстро повели в счёте благодаря голу испанского легионера Абдеселама Мунира, но "Дордой" ответил точным ударом Владислава Кобылянского.

Во втором тайме "Талант" вновь вышел вперёд - дальний удар Жазыбая Абдукаимова застал врасплох вратаря хозяев. Однако концовка осталась за фаворитом: Алекса Мрджа сравнял счёт, а Алексей Лобов на 82-й минуте принёс "Дордою" волевую победу - 3:2.

"Дордой" набирает 10 очков и сохраняет лидерские позиции в турнирной таблице.

"Алга" спасается в компенсированное время

Завершал тур матч на юге страны, где "ОшМУ" принимал столичную "Алгу". Игра на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева завершилась результативной ничьей - 2:2.

"Алга", проигравшая три стартовых матча, была близка к четвёртому поражению подряд, но в компенсированное время Боколеев забил важнейший гол, подарив команде первое очко в сезоне.


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URL: https://www.vb.kg/444701
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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