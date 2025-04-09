ОТГ поддержал создание международного механизма защиты прав пожилых людей

В Женеве в ходе 58-й сессии СПЧ ООН посол Омар Султанов выступил с Совместным заявлением от имени членов Организации тюркских государств (ОТГ) - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана - по вопросу защиты прав пожилых людей.

Заявление озвучено во время принятия резолюции по учреждению Рабочей группы открытого состава по разработке юридически обязывающего инструмента по поощрению и защите прав пожилых людей.

В Совместном заявлении подчёркивается, что уважение к пожилым людям является неотъемлемой частью культурных и духовных ценностей тюркских народов с древних времён. Поддержка старшего поколения воспринимается не только как почётный долг, но и как залог устойчивого и всестороннего развития общества.

Государства-участники ОТГ подчеркнули важность дальнейшего укрепления правозащитных механизмов в отношении пожилых людей, наряду с уже достигнутым прогрессом в защите прав детей, женщин, девочек и лиц с ограниченными возможностями.

Участие стран ОТГ в этой инициативе отражает приверженность организации международным стандартам прав человека и стремление содействовать развитию инклюзивного и справедливого общества.