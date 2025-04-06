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Кыргызстанский пловец Денис Петрашев завоевал две победы в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский пловец Денис Петрашов блестяще выступил на этапе TYR Pro Swim Series, прошедшем в Сакраменто (США), завоевав две золотые медали и продемонстрировав высокий уровень мастерства в международной конкуренции.

3 апреля Петрашов победил на дистанции 100 метров брассом, показав результат - 1 минута 0,42 секунды. Он обошёл олимпийского чемпиона и чемпиона мира Майкла Эндрю из США, опередив его на 0,12 секунды.

Спустя два дня, 5 апреля, Денис вновь поднялся на высшую ступень пьедестала, выиграв финальный заплыв на 50 метров брассом с результатом 23,32 секунды. В этой гонке он вновь оставил позади Майкла Эндрю - на этот раз с преимуществом в 0,05 секунды.

Эти два триумфа в США подтверждают статус Петрашова как одного из ведущих пловцов Центральной Азии и внушают оптимизм в преддверии будущих международных стартов.


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URL: https://www.vb.kg/444704
Теги:
плавание, США, турнир, Кыргызстан
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