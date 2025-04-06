Арсалан Будажапов стал победителем турнира "Baikal Open 2025" в Улан-Удэ

Кыргызстанский борец вольного стиля Арсалан Будажапов стал победителем престижного международного турнира "Baikal Open 2025", который прошёл в Улан-Удэ с 3 по 6 апреля. Соревнования собрали сильнейших борцов из 11 стран мира, став одним из главных событий борцовского календаря этого года.

Будажапов уверенно прошёл весь турнирный путь в весовой категории до 86 кг, одержав три убедительные победы в предварительных раундах. В финале его соперником должен был стать представитель Красноярского края Дмитрий Зайнидинов, однако из-за травмы он не смог выйти на ковер. Таким образом, Арсалан автоматически стал обладателем золотой медали.

"Я ехал в Улан-Удэ только за победой. Каждая схватка была как финал - рисковал, боролся за каждый балл. Рад, что весь труд не прошёл зря", - прокомментировал свою победу Будажапов.

Арсалан Будажапов родом из Бурятии, но с 2020 года представляет сборную Кыргызстана, стабильно выступая на международной арене. Его победа на "Baikal Open 2025" подтверждает его статус одного из сильнейших борцов региона и поднимает авторитет кыргызстанской школы борьбы.

Турнир в Улан-Удэ вновь доказал, что борьба объединяет спортсменов со всего мира, а зрелищные поединки и высокий уровень организации сделали это событие настоящим праздником спорта.