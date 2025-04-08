Епископ Савватий обратился к мэру Оша Женишбеку Токторбаеву

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий обратился к мэру города Ош Женишбеку Шермаматовичу Токторбаеву с просьбой о сохранении старого Русского кладбища на улице Хохлова. Эта священная земля не просто место захоронения, а важный исторический памятник, связанный с судьбами многих поколений горожан, внёсших значительный вклад в развитие Оша и страны в целом, сообщается на сайте епархии.

Русское кладбище – свидетель истории

Это кладбище хранит память о людях, которые строили и развивали Ош, вносили вклад в культуру, образование и медицину, защищали Родину в трудные времена. Истории кладбища без малого полтора века, что подтверждает старейший надгробный памятник на его территории. Здесь покоятся Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич Пичугин, экипаж военных лётчиков, погибших при выполнении топографической съёмки Памира в 1948 году, солдаты Великой Отечественной войны, скончавшиеся в госпиталях Оша. Их братская могила – это напоминание о той высокой цене, которую заплатил народ Кыргызстана за свободу.

Но не только герои войны обрели здесь вечный покой. На этом кладбище похоронены выдающиеся горожане – педагоги, инженеры, врачи, общественные деятели, чья жизнь и труд внесли вклад в развитие г. Ош и всего Кыргызстана. Сохранение их могил – это проявление уважения к трудам и подвигам предков, которое мы должны передать следующим поколениям. Каждый из них вносил вклад в историю Кыргызстана.

Вектор развития нужно проводить из прошлого, через настоящее, в будущее!

Епископ Савватий: "Чингиз Торекулович Айтматов в произведении "И дольше века длится день" пишет о Манкуртах, не помнящих родства: "Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишённый понимания собственного "Я", манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ". Очень важно, чтобы при организации городского пространства, мы не ставили хозяйственную точку зрения на первое место.

Кыргызская республика находится на подъеме социально-экономического развития, которое должно иметь прочную гуманитарную платформу, опору на наследие достижений народа. Вектор развития нужно проводить из прошлого, через настоящее, в будущее! Нам всем нужно сплотиться, чтобы, сделав в социальном развитии "Прыжок белого барса", не остановиться, но двигаться вверх и вперед. Нам нужно, чтобы тысячи рук были как одна рука, чтобы подвиги отцов стали нашими подвигами, чтобы, ставя себя перед памятью предков прославлять седины отцов и дедов нашими достижениями для нового Кыргызстана. Чтобы были счастливы дети и внуки, нужно почитать отцов и дедов".

Почему важно сохранить кладбище?

Во многих странах старые кладбища становятся мемориальными комплексами и историческими достопримечательностями. Так, кладбище Пер-Лашез в Париже, Хайгейт в Лондоне или Реколета в Буэнос-Айресе привлекают людей со всего мира и служат местом памяти и уважения. Русское кладбище в Оше – тоже часть культурного наследия города, которое нельзя утратить.

Кроме исторической значимости, кладбище несёт и духовную ценность. В православной традиции оно считается священным местом, где покоятся усопшие, ожидая воскресения. Разрушение могил не просто стирает имена с камня – оно стирает память, связь поколений, уважение к прошлому.

Для того, чтобы по инициативе народа сохранить кладбище в качестве Мемориального комплекса необходимо приложить совместные усилия:

провести благоустройство территории и восстановить ограждение; обеспечить регулярный уход за могилами; ликвидировать незаконный самозахват земли; создать условия для поддержания этого места в цивилизованном виде.

Этот шаг поможет сохранить историческую память, дать потомкам возможность воздавать почести своим предкам, а также подчеркнёт уважительное отношение города к своей истории и многонациональному наследию.

Память, достойная уважения

Люди, похороненные на этом кладбище, жили в Оше, трудились на его благо, защищали родную землю. Сохранение Русского кладбища – это сохранение памяти о них и дань уважения их подвигу и труду.

Судьба этого места – не просто вопрос благоустройства, а важное решение, которое определит отношение общества к своему прошлому. Сегодня у нас есть шанс сохранить этот мемориал для будущих поколений, сделать его местом памяти, почтения и истории".