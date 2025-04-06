Уран Сатыбалдиев дебютировал в сильнейшей лиге мира

В ночь с 5 на 6 апреля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 105, на котором свой дебют в сильнейшей лиге мира провёл боец из Кыргызстана Уран Сатыбалдиев по прозвищу "Горилла". В первом поединке в UFC 30-летний спортсмен встретился с 15-м номером рейтинга тяжеловесов Мартином Будаем из Словакии.

Бой проходил в тяжёлом весе (до 120 кг) и длился все три раунда. Несмотря на ощутимую разницу в габаритах и мощи ударов, Сатыбалдиев выглядел уверенно и дал достойный бой более опытному сопернику. Уран сумел дважды потрясти Будая точными ударами справа, особенно опасным был эпизод в третьем раунде, когда словацкий боец оказался под реальной угрозой, но сумел выжить за счёт клинча.

По итогам трёх раундов все судьи единогласно отдали победу Мартину Будаю со счётом 29-28.

Контракт с UFC и дальнейшие планы

Сатыбалдиев подписал контракт с UFC на пять боёв. В своём дебюте он вышел на замену нигерийцу Кеннеди Нзечукву, который выбыл из боя из-за травмы. Следующие поединки Уран проведёт в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), где чувствует себя наиболее комфортно.

До подписания контракта с UFC кыргызстанец имел безупречный послужной список: 9 побед в 9 боях, из них 7 - досрочно.

Четвёртый представитель Кыргызстана в UFC

Уран Сатыбалдиев стал четвёртым бойцом из Кыргызстана, выступающим в UFC. Ранее в промоушене выступали:

Валентина Шевченко - экс-чемпионка в наилегчайшем весе,

Антонина Шевченко - завершила карьеру,

Мыктыбек Оролбай уулу - представитель лёгкой весовой категории.

Несмотря на поражение в дебюте, Уран произвёл сильное впечатление, особенно с учётом короткого уведомления и перехода в более тяжёлый вес. Вполне возможно, что в полутяжёлом дивизионе он сможет показать весь свой потенциал.