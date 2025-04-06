Погода
$ 86.65 - 87.10
€ 95.05 - 96.05

Уран Сатыбалдиев дебютировал в сильнейшей лиге мира

310  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 5 на 6 апреля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 105, на котором свой дебют в сильнейшей лиге мира провёл боец из Кыргызстана Уран Сатыбалдиев по прозвищу "Горилла". В первом поединке в UFC 30-летний спортсмен встретился с 15-м номером рейтинга тяжеловесов Мартином Будаем из Словакии.

Бой проходил в тяжёлом весе (до 120 кг) и длился все три раунда. Несмотря на ощутимую разницу в габаритах и мощи ударов, Сатыбалдиев выглядел уверенно и дал достойный бой более опытному сопернику. Уран сумел дважды потрясти Будая точными ударами справа, особенно опасным был эпизод в третьем раунде, когда словацкий боец оказался под реальной угрозой, но сумел выжить за счёт клинча.

По итогам трёх раундов все судьи единогласно отдали победу Мартину Будаю со счётом 29-28.

Контракт с UFC и дальнейшие планы

Сатыбалдиев подписал контракт с UFC на пять боёв. В своём дебюте он вышел на замену нигерийцу Кеннеди Нзечукву, который выбыл из боя из-за травмы. Следующие поединки Уран проведёт в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), где чувствует себя наиболее комфортно.

До подписания контракта с UFC кыргызстанец имел безупречный послужной список: 9 побед в 9 боях, из них 7 - досрочно.

Четвёртый представитель Кыргызстана в UFC

Уран Сатыбалдиев стал четвёртым бойцом из Кыргызстана, выступающим в UFC. Ранее в промоушене выступали:

Валентина Шевченко - экс-чемпионка в наилегчайшем весе,

Антонина Шевченко - завершила карьеру,

Мыктыбек Оролбай уулу - представитель лёгкой весовой категории.

Несмотря на поражение в дебюте, Уран произвёл сильное впечатление, особенно с учётом короткого уведомления и перехода в более тяжёлый вес. Вполне возможно, что в полутяжёлом дивизионе он сможет показать весь свой потенциал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444713
Теги:
смешанные бои, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  