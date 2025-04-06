Китай нацелен на укрепление своего влияния в Латинской Америке, поддержав кандидатуру Альберта Рамдина на пост генерального секретаря ОАГ.

Китай продолжает усиливать свои позиции в Латинской Америке, поддержав кандидатуру Альберта Рамдина на пост генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ). Эта поддержка, оказанная Пекином на выборах в марте 2025 года, подчеркивает стремление Китая расширить свое влияние в регионе.

Инициатива Китая "Пояс и путь" (BRI) значительно усилила присутствие Пекина в Латинской Америке, где страна активно инвестирует в инфраструктуру, энергетические проекты и другие отрасли. Одним из крупнейших проектов, в который вовлечен Китай, является Панамский канал, контроль над которым ранее вызвал напряжение в отношениях с Западом.

Тем не менее, Китай не ограничивается только экономическими проектами. Страна также активно стремится расширить свое влияние в международных организациях, включая ОАГ. Это стремление направлено на создание условий для дальнейшего продвижения китайских интересов в регионе, где Пекин заинтересован в добыче природных ресурсов, таких как нефть и минералы.

Альберт Рамдин, министр иностранных дел Суринама, который был избран генеральным секретарем ОАГ, имеет тесные связи с Китаем. В интервью китайским СМИ Рамдин подчеркнул, что Суринам был первой карибской страной, присоединившейся к инициативе "Пояс и путь". Его дипломатическая позиция в значительной степени совпадает с интересами Китая, что вызывает определенную настороженность среди западных стран и их сторонников в Латинской Америке.

Во время своей предвыборной кампании Рамдин активно подчеркивал преимущества сотрудничества с Китаем и критиковал Запад по вопросам изменения климата и миграции. Поддержка Китая его кандидатуры, несмотря на статус страны-наблюдателя, намекает на возможные изменения в политике ОАГ в случае его избрания на должность генерального секретаря.

Поддержка Китая Рамдина на пост генерального секретаря ОАГ ставит перед Латинской Америкой новые геополитические вызовы. Учитывая значительные экономические интересы Китая в регионе и его стремление расширять влияние через международные организации, будущее ОАГ под руководством Рамдина станет важным фактором в геополитической ситуации Латинской Америки.

Запад и его союзники будут внимательно следить за развитием событий в ОАГ, поскольку это может повлиять на борьбу за влияние в этом стратегически важном регионе.