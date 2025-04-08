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Когда музыка стала спасением: история Миши с аутизмом

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- Назгуль Абдыразакова
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Общественный благотворительный фонд "Открой сердце" провёл яркое и трогательное мероприятие, приуроченное к празднику Нооруз, Международному дню человека с синдромом Дауна, священному месяцу Рамазан и Всемирному дню распространения информации об аутизме.

С тёплым приветственным словом к участникам и гостям обратилась руководительница фонда Людмила Лобасенко. Она поблагодарила всех, кто поддерживает людей с инвалидностью, и подчеркнула важность инклюзивных мероприятий, объединяющих общество вокруг добрых и светлых ценностей. Людмила уже четыре года посвящает свою жизнь работе с детьми с инвалидностью, организуя для них творческие, образовательные и благотворительные проекты. Благодаря её усилиям и поддержке волонтёров, фонд "Открой сердце" стал местом, где каждый ребёнок чувствует себя любимым и нужным.

Одной из приглашённых гостьей стала известная правозащитница, руководительница общественного фонда "Лига защитников прав ребёнка" Назгуль Турдубекова. Она отметила, что подобные праздники помогают формировать более чуткое и человечное общество, в котором каждый ребёнок чувствует себя важным и уважаемым.

Праздник был организован для детей с инвалидностью и их семей. Каждый участник получил памятный сувенир - кулон из глины в форме сердца, символизирующий любовь, заботу и единство. Для детей подготовили насыщенную программу с концертными номерами, весёлыми танцами и угощениями.

Особую атмосферу радости и вдохновения создали творческие выступления. Своим исполнением песен тронула сердца присутствующих незрячая девочка Насыйкат Баймырзаева, обладающая удивительным голосом. Настоящим украшением концерта стало выступление 16-летнего Михаила Сидоренко, подростка с аутизмом, который исполнил музыкальные композиции на баяне.

После выступления корреспондент VB.KG поговорила с мамой Михаила - Ларисой Сидоренко. Её история - это пример безграничной материнской любви, терпения и силы духа.

Расскажите, пожалуйста, о вашем сыне?

Сын у меня замечательный. Мишенька родился - всё было хорошо, всё как у всех. Радовались, как любые родители: ждали первых слов, шагов. Но со временем мы начали замечать, что он почему-то долго не говорит. Слова не приходили так, как это бывает у других детей. Мы начали беспокоиться, пошли по врачам, искали ответы.

Сначала нам поставили просто психоречевую задержку. Сказали: подождите, всё может наладиться. Мы ждали, надеялись. Но в четыре с половиной года на поставили диагноз- аутизм. Тогда врачи открытым текстом сказали: "Надежды нет". Это был тяжёлый момент. Но я не опустила руки.

Что вы сделали дальше?

Мы пошли в коррекционную школу - в 34-ю. Постепенно начали искать то, что может быть близко и понятно моему сыну. Когда Мише исполнилось восемь лет, мы записались в Детскую школу искусств №6 имени Шералиева - на баян. Именно баян как-то сразу ему понравился. С тех пор он занимается только им.

Как проходит обучение?

Мы занимаемся только игрой на инструменте. С сольфеджио у него сложности - визуально он плохо воспринимает ноты. Поэтому я сама показываю ему, объясняю, буквально беру его руки в свои. Он чувствует, запоминает. Знает, где правая клавиатура, где левая. Я называю ноту - он понимает, находит её сам. У него свой особый способ познания.

С какими трудностями вы сталкиваетесь?

Трудностей было много. Вначале особенно. Было и отчаяние, и бессилие. Но потом понимаешь: слёзы не помогут. Только работа. Работа, терпение, принятие. Надо взять себя в руки и понять: ты мама. Ты можешь. Ты должна. И постепенно справляешься.

Вот, например, у нас в классе был мальчик - он потрясающе рисует. Никто его не учил профессионально, но у него удивительный внутренний мир. Мама просто водит его по студиям, покупает материалы - и он творит. У таких детей особенно интересный мозг. Главное - дать им пространство, поддержку и любовь.

Этим детям можно подарить новый мир. Главное - не вычёркивать их из жизни, не сдаваться. Нужно просто быть рядом и идти с ними - пусть небыстро, пусть по-другому, но идти. Они чувствуют, когда их принимают.

А вы чем сейчас занимаетесь?

Сейчас я на пенсии, но без дела не сижу. Что-то шью дома - как говорится, такие мамы могут работать только из дома. Нужно же быть рядом. А раньше, до рождения сына, у меня было своё дело. Мы с мужем занимались реставрацией мебели, у нас было ИП.

Сейчас у нас папа серьёзно заболел, и на мне теперь всё. Получается, нужно всё закрывать и искать, как по-новому зарабатывать. Всё изменилось - но жизнь продолжается, и мы справляемся.

Скажите, Миша сам проявил интерес к музыке?

Знаете, с таким ребёнком трудно понять сразу, что ему интересно. Их нужно постоянно пробовать, водить, предлагать. Я просто пробовала. Видела, что уроки ему нравятся. Хотя бывало, говорил: "Не хочу". А потом - "Хочу!" Ну как у всех детей, правда?

Очень помогла педагог, Зоя Петровна. Мы с ней как одна команда - и она нашла подход к Мише, и я поддерживала дома. Благодаря ей и появилась эта уверенность, что мы можем.

Кем вы видите Мишу в будущем?

Сейчас он заканчивает лицей, осваивает швейное дело. Может, будем вместе дома шить, на заказ - как-то зарабатывать. Но музыку бросать точно не хотим. Пусть у него будет отдушина, что-то светлое и радостное. Важно, чтобы в жизни был не только быт и рутина. Надо разбавлять - музыкой, творчеством, движением. Мы, например, ещё и в бассейн ходим.

Что бы вы сказали другим родителям, которые только столкнулись с таким диагнозом?

Прежде всего - не верьте, если вам скажут, что такие дети не обучаемы. Это неправда. Они обучаемы, просто по-другому. Они особенные. Нужно наблюдать, искать ключ, быть рядом. У каждого ребёнка свой путь.

Я хочу сказать: не бойтесь. Не отчаивайтесь. Найдите в себе силы. Эти дети - они нас тоже воспитывают. Миша - мой стимул, мой двигатель. Он не даёт мне быть слабой. Он даёт смысл, толкает вперёд. Надо найти в себе внутренний резерв и двигаться.


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URL: https://www.vb.kg/444717
Теги:
дети, праздник, Бишкек, ЛОВЗ
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