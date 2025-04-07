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США обложили таможенными пошлинами пингвинов

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- Светлана Лаптева
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В списке стран и территорий, в отношении которых США ввели таможенные пошлины, оказались острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины, а также норвежский остров Ян-Майен, население которого состоит преимущественно из белых медведей и заглядывающих туда метеорологов. Это породило немало шуток. Но, как оказалось, Дональд Трамп знал, что делает.

Считается, что в последний раз нога человека ступала на острова Херд и Макдональд 10 лет назад. Эти острова обладают особым статусом, они относятся к внешним территориям Австралии, как и Кокосовые острова, остров Рождества и остров Норфолк. Вероятно, с учетом их необитаемости, Херд и Макдональд достались "скромные" 10%-ные пошлины.

Норфорлку повезло меньше – этот остров обложен пошлиной в целых 29%. На нем живет 2188 человек, и местные власти отрицают, что островитяне когда-либо торговали с США. Правда, по данным статистического сайта Observatory of Economic Complexity, в 2023 г. остров экспортировал в США товаров на $655 000, в основном кожаную обувь.

Более того, как обнаружила газета The Guardian, Херд и Макдональд в 2022 г. также умудрились торговать с США. С их территории было экспортировано товаров на $1,4 млн, правда, пока неясно, каких именно. А в предыдущие пять лет пингвины умудрялись посылать в Соединенные Штаты продукцию на сумму от $15 000 до $325 000 в год.

Заинтригованные журналисты разыскали таможенные декларации за те годы и выяснили, что все дело в ошибках при заполнении бумаг. На самом деле адреса компаний, порты отправления и назначения груза находились в другом полушарии от Австралии. Например, остров Норфолк явно путали с городом Норфолк в штате Вирджиния, США, и с городом Норфолк в Великобритании.

Путаница возникла и с островами Херд и Макдональд, хотя ее причины до сих пор остаются загадкой. Так, партия оборудования для американского завода была отправлена компанией Starlinger из Вены, столицы Австрии. В таможенной декларации адрес компании указан как "город Вена, остров Херд и острова Макдональд". Возможно, на таможне спутали Австрию с Австралией.

Необитаемость отнюдь не мешает компаниям регистрировать "дочки" на далеких землях, говорят эксперты, и "экспортировать" с них товары на миллионы долларов. Так что у команды Трампа была своя логика, когда они перекрывали все возможные лазейки для обхода пошлин. Вот только данные, которыми они при этом пользовались, не мешало бы перепроверить.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/444721
Теги:
США, таможенные пошлины
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