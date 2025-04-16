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Каракольцы делятся идеями по обновлению Парка Пушкина

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- Светлана Лаптева
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В Караколе прошла встреча, посвящённая обсуждению будущего Парка имени А.С. Пушкина. Жители города активно делились идеями и предложениями, каким они хотят видеть это общественное пространство.

Среди пожеланий горожан - создание зон для отдыха, детских и спортивных площадок, танцевальной сцены. Особое внимание участники встречи уделили элементарным, но важным удобствам: чистым туалетам, урнам для раздельного сбора мусора, питьевым фонтанчикам и стабильному интернету.

Некоторые предложения вызвали дискуссии. Так, идея организовать в парке места для пикников поставила перед организаторами непростую задачу. Разведение костров в зелёной зоне недопустимо, поэтому рассматривались альтернативы - так называемые зоны "с сухим огнём" и готовым пайком.

Звучали и более глубокие идеи - сделать парк не только комфортным, но и просветительским. Было предложено разместить в парке информационные стенды с цитатами из произведений Александра Пушкина и кыргызстанских авторов о природе, бережном отношении к окружающей среде, духовных ценностях и культуре. Подобный подход уже реализовывали студенты факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ, представлявшие на международных конкурсах проекты парков по мотивам произведений Чингиза Айтматова.

Поступило предложение насыщать пространство "умной информацией": сколько кислорода производит дуб или сирень, что такое биоразнообразие, как сохранить редкие виды деревьев и животных. Визуально парк могли бы украсить иллюстрации художника Эмиля Шукурова, а также детские рисунки - победители городских конкурсов.

В целом горожане хотят, чтобы обновлённый парк стал удобным и доступным для всех - детей, молодёжи, взрослых и пожилых. Чтобы это было современное, зелёное и безопасное пространство, где приятно проводить время.

Результаты встречи и собранные предложения переданы в мэрию Каракола для возможного включения в проект реконструкции. Волонтёрская организация "Лидерство" продолжит работу с жителями и властями, чтобы общественные пространства в городе становились лучше - удобными, зелеными и безопасными.


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URL: https://www.vb.kg/444723
Теги:
Каракол, парк
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