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Илья Тяпкин занял 9-е место на чемпионате Азии по марафону в Цзясине

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсмен из Кыргызстана Илья Тяпкин продемонстрировал отличные результаты на чемпионате Азии по марафону, который состоялся 30 марта 2025 года в китайском городе Цзясин. В мужском забеге, в котором приняли участие 24 атлета, Тяпкин финишировал на 9-м месте с результатом 2 часа 19 минут 58 секунд.

Победителем стал представитель КНДР, который показал время 2 часа 11 минут 18 секунд. В призовой тройке также оказались спортсмены из Китая и Японии.

Тяпкин подтвердил свой высокий уровень подготовки, войдя в топ-10 на одном из самых престижных марафонов континента. Это достижение стало значимым шагом в его спортивной карьере и подтверждением его конкурентоспособности на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/444728
Теги:
Китай, легкая атлетика, марафон, Кыргызстан
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