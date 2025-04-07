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КФС и АФК обсудили развитие женского футбола в Кыргызстане

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- Самуэль Деди Ирие
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Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза (КФС) Медербек Сыдыков провел встречу с руководителем направления развития женского футбола Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Лили Баи. В обсуждении также приняли участие Президент Ассоциации женского футбола Кыргызстана (АЖФКР) Салтанат Эгембердиева и исполнительный директор АЖФКР Нурайым Алымкулова.

Как сообщает пресс-служба КФС, встреча была посвящена программе АФК "Women's Assistance Programme", которая направлена на активное продвижение женского футбола через целевые программы. Программа предполагает увеличение числа девушек и женщин, играющих в футбол, а также поддержку технического развития на всех уровнях, от массового до элитного.

Лили Баи подробно рассказала о целях программы, предстоящих соревнованиях, а также поделилась планами АФК по продвижению женского футбола в Азии. В свою очередь, Медербек Сыдыков рассказал о текущем состоянии женского футбола в Кыргызстане и деятельности КФС и АЖФКР для дальнейшего развития этого направления в стране.

Стороны обсудили возможные пути дальнейшего сотрудничества, подчеркнув важность укрепления инфраструктуры и повышения уровня игроков. Эта встреча открывает новые перспективы для развития женского футбола в Кыргызстане и в Азии в целом.

Ожидается, что участие в программе АФК станет важным шагом для улучшения условий для женских команд и роста популярности футбола среди девушек в стран.


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URL: https://www.vb.kg/444729
Теги:
футбол, Кыргызстан
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