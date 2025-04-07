Погода
$ 86.65 - 87.07
€ 95.05 - 96.05

ФК "Кыргызалтын" выражает соболезнования в связи с кончиной Сергея Резина

165  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Кыргызалтын" с глубоким прискорбием сообщает о кончине известного тренера Сергея Александровича Резина, который был пионером в развитии футбола в Кара-Балте в период Советского Союза и сыграл ключевую роль в становлении футбола в независимом Кыргызстане.

В 90-х годах под его руководством команда КВТ "Динамо" добилась самых высоких результатов, установив высокий стандарт в истории кара-балтинского футбола. За свою карьеру Резин воспитал целое поколение выдающихся футболистов, таких как Мирлан Мурзаев, Антон Землянухин, Фархад Хайтбаев, Кабылжан Иргешев, Виктор Герц, братья Моргуновы и другие, которые внесли значительный вклад в развитие футбола в стране.

Настоящий мастер футбола, Резин воспитал около 30 мастеров спорта, среди которых 4 Мастера спорта СССР. Его наследие живет в игроках, которых он воспитал, и в том влиянии, которое он оказал на спорт.

Руководство, тренерский штаб и игроки ФК "Кыргызалтын" выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного Сергея Александровича Резина. Его вклад в развитие футбола Кыргызстана навсегда останется в памяти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444731
Теги:
Кара-Балта, тренер, футбол, похороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  