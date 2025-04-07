ФК "Кыргызалтын" выражает соболезнования в связи с кончиной Сергея Резина

Футбольный клуб "Кыргызалтын" с глубоким прискорбием сообщает о кончине известного тренера Сергея Александровича Резина, который был пионером в развитии футбола в Кара-Балте в период Советского Союза и сыграл ключевую роль в становлении футбола в независимом Кыргызстане.

В 90-х годах под его руководством команда КВТ "Динамо" добилась самых высоких результатов, установив высокий стандарт в истории кара-балтинского футбола. За свою карьеру Резин воспитал целое поколение выдающихся футболистов, таких как Мирлан Мурзаев, Антон Землянухин, Фархад Хайтбаев, Кабылжан Иргешев, Виктор Герц, братья Моргуновы и другие, которые внесли значительный вклад в развитие футбола в стране.

Настоящий мастер футбола, Резин воспитал около 30 мастеров спорта, среди которых 4 Мастера спорта СССР. Его наследие живет в игроках, которых он воспитал, и в том влиянии, которое он оказал на спорт.

Руководство, тренерский штаб и игроки ФК "Кыргызалтын" выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного Сергея Александровича Резина. Его вклад в развитие футбола Кыргызстана навсегда останется в памяти.